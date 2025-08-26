"Большая нагрузка". Как алтайские логистические компании переживают кадровый голод

Сейчас в России не хватает около миллиона сотрудников

26 августа 2025, 08:15, ИА Амител

Грузовики / Фото: amic.ru

В сфере логистики назрел кризис: ей не хватает около миллиона сотрудников, пишут "Известия". Проблему наблюдают на всех уровнях – от кладовщиков и водителей до управленцев. Как сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, касается кадровый дефицит и алтайской логистики.

Одна из причин кризиса – рост внутренней торговли и экспорта. Кадров не хватает из-за масштабирования компаний. Например, в "Альянс Траксе" сообщают о модернизации инфраструктуры, строительстве новых хабов, автоматизации и развитии мультимодальных маршрутов. Кроме того, в прошлые два года рынок грузоперевозок был перегрет из-за развития маркетплейсов, перегруженных складов, "потребительского терроризма" с возвратом товаров – из-за этого спрос на персонал резко поднялся.

По данным рекрутингового сервиса Superjob, логистика входит в топ-5 сфер по остроте кадрового голода. Речь о Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской, Ростовской и Новосибирской областях.

В Алтайском крае логистическим предприятиям тоже не хватает специалистов, но причины называют другие. Владелец транспортной компании SmartLogistic Татьяна Богданова считает, что молодые специалисты не хотят работать ради результата и показателей. Если в прошлом году 30% сотрудников были зумеры, к этому году они покинули свои места.

«К нам приходят сотрудники, которые отучились в колледжах, получили профессии логистов, но мы их учим заново. Потому что теория колледжей Барнаула оторвана от реальности. И педагогический состав, который им преподает, по их словам – это люди, которые просто окончили эти же колледжи и стали педагогами. Интересных педагогов, которые могли бы увлечь профессией логистики, единицы», – заявила Богданова.

Работодатели пытаются повышать зарплаты молодым людям, но и это не становится достаточной мотивацией учиться работать качественно. А льготную ипотеку может предложить только крупная госкомпания – частный бизнес здесь проигрывает.

Транспортировкой грузов нравится заниматься людям с характером и опытом, но сегодня тренд на любовь к себе и поиск лучшей жизни. По мнению HR-менеджера компании "АлтАвто" Алены Лимасовой, к этому подтолкнула и политическая обстановка. Две категории, с которыми нужно обращаться особенно бережно, – участники СВО и зумеры. Для них важнейшим критерием выбора работы стал психологический комфорт.

«Физический труд, большая нагрузка, достаточно сложная работа. Ты работаешь с машинами, сложности в поставке автозапчастей – они прямым образом отражаются на сервисах. Поэтому люди уходят в более легкие направления на те же деньги, чтобы целый день ходить чистеньким. Кто создал максимально комфортные условия для работы, обеспечил всем необходимым – к тому работодателю идут. Работодатели тоже часто на этом пытаются экономить и стараются выехать на том, что уже имеют», – рассказала специалист.

Спикер привела статистику: на тысячу закрывшихся бизнесов открываются 800, и только десятая часть зарабатывает. Из-за экономического кризиса в стране объем грузоперевозок сокращается, сообщают в компании "Смарт Логистик". Богданова связывает это, в частности, с кредитной нагрузкой на клиентов-предпринимателей: покупательная способность падает.

Представители сферы сегодня тестируют разные способы привлечения новых кадров: повышение зарплат, путевки в санатории, обучение для стажеров или ориентация на более опытных специалистов. Если зумеры на местах не приживаются, "старички" будут брать двойную работу за доплаты. Переоборудование как фактор безопасности и комфорта – необходимость, но это дорого и не всегда возможно из-за санкций. Одни предприниматели уверены, что без людей компании не выживут, другие – рискуют и пробуют в деле, например, грузовики на автопилоте. Но если водителя заменить и возможно, то грузчика склада – пока не получается.