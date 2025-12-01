Под Барнаулом завершился первый этап строительства крупнейшего на Алтае города-хаба

Вместе с развитием площадки возрастет и нагрузка на трассу и дороги местного значения

01 декабря 2025, 10:45, ИА Амител

Грузовики на дороге / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Под Барнаулом завершили первый этап строительства крупного логистического центра, который уже называют будущим "городом"-складом. На территории бывшей воинской части в Новоалтайске появилась первая застройка – шестиярусный склад, сопутствующие здания и огромный паркинг. Площадь застройки составила 22,8 тыс. кв. м, а общая территория первой очереди охватила 9 га, пишет "Толк".

Проект реализует компания "НАДстрой", входящая в структуру "Новосибирскавтодора", в рамках соглашения с краевым управлением по развитию предпринимательства. Всего запланировано три этапа строительства, которые займут 24 га и потребуют 4,2 млрд рублей инвестиций.

Первая очередь полностью завершена и получила все необходимые разрешения. По словам гендиректора "НАДстроя" Сергея Илюшина, на участке возвели сухой шестиярусный склад с поддерживаемой температурой около 20 градусов и "антипылевыми полами", выдерживающими до 8 тонн на квадратный метр. Уже законтрактовано 20 тыс. кв. м новых площадей.

«Универсальные складские площади подойдут как для распределительных центров крупных ретейлеров и маркетплейсов, так и для малого бизнеса», – отметил Илюшин.

Согласно данным 2ГИС и кадастровой карты, на территории также построены здания авторемонтной мастерской, технической службы, контрольно-пропускной пункт, цистерны для ГСМ и другие объекты инфраструктуры.

Глава Новоалтайска Владимир Бодунов уверяет: запуск центра станет мощным импульсом для экономики города-спутника Барнаула. По оценкам, на объекте может появиться до 4 тыс. рабочих мест. Кроме складов, здесь планируют разместить парковки, точки общепита и даже объекты для временного проживания сотрудников.

«Уверен, что через два-три года на территории появится целый город», – подчеркнул Бодунов.

При этом он отметил, что вместе с развитием площадки возрастет и нагрузка на трассу и дороги местного значения, что может осложнить транспортную ситуацию в районе.

Ранее сообщалось, что в сфере логистики назрел кризис. Ей не хватает около миллиона сотрудников. Проблему наблюдают на всех уровнях – от кладовщиков и водителей до управленцев. Касается кадровый дефицит и алтайской логистики.