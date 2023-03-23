Чиновников, уличённых в коррупции, хотят лишить лазейки "увольняться по желанию"

Нынешнее законодательство не позволяет, например, изменить формулировку основания увольнения чиновника

23 марта 2023, 11:48, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Увольняющихся государственных гражданских служащих предложили проверять на коррупцию – законопроект Госдума приняла в первом чтении 22 марта, пишет "Парламентская газета".

Документ разрешает проведение антикоррупционных проверок "в отношении лиц, которые уволились в период проверки или после её завершения, но до применения к такому лицу мер ответственности".

Нынешнее законодательство не позволяет, например, изменить формулировку основания увольнения чиновника.

"Учитывая, что проверка проводится в срок до 90 дней, лицо может уволиться по собственному желанию, чтобы избежать увольнения в связи с утратой доверия вместе с занесением информации в соответствующий реестр", – пояснила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

Также прокуратуре хотят дать право обращаться в суд для изменения формулировки оснований увольнения должностного лица.