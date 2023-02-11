Число погибших после землетрясения в Турции превысило 20,5 тысячи
Ранения получили 80 088 жителей страны
11 февраля 2023, 17:29, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.
"Погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 наших граждан", – отмечается в заявлении.
Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.
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