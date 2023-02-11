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Число погибших после землетрясения в Турции превысило 20,5 тысячи

Ранения получили 80 088 жителей страны

11 февраля 2023, 17:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Число жертв землетрясений на юго-востоке Турции возросло в субботу до 20 665. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.

"Погибшими числятся 20 665 человек. Ранения получили 80 088 наших граждан", – отмечается в заявлении.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, произошло разрушительное землетрясение на территории нескольких провинций на юго-востоке Турции и в Сирии. После этого неоднократно фиксировались новые толчки.

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Комментарии 1

  • А почему ничего не говорится что в Сирии? Там жертв не было?
    11 февраля, Гость   Ответить
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