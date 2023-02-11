Семью россиян, погибшую при землетрясении, похоронили в Турции

Из Москвы приехали в Хатай в гости к родителям

11 февраля 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: ТАСС

Семью россиян – супруги и двое детей – погибших в Хатае при землетрясении, похоронили в Турции, сообщает РБК.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло 6 февраля. Женщину и одного из детей обнаружили под завалами 9 февраля, а мужчину и второго ребёнка – 10 февраля.

Семья из Москвы приехала в Хатай в гости к родителям 32-летнего мужчины – Аталаю, который имеет двойное гражданство: турецкое и российское. Его жене, Ирине, 38 лет. Детям – четыре и два года.

Брат погибшего, Кубилай, рассказал, что прибежал к дому родителей сразу после землетрясения, но здание уже было полностью разрушено.

"Я услышал голос отца и своими силами смог его вытащить. Позже я нашёл маму, но у неё застряла нога. Мы потратили 32 часа, пытаясь спасти её, и всё-таки спасли. К сожалению, Аталай и Ирина были с той стороны дома, где произошло обрушение. Весь вес здания пришёлся на них. Мы так и не услышали их голоса", – отметил мужчина.

Погибших похоронили в Хатае. Как пояснил Кубилай, перед этим получили одобрение от отца Ирины: решили, что семья должна быть вместе и после гибели.