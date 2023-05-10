Жителей Алтайского края предупредили о чрезвычайной пожароопасности

Из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды пожаров в регионе может стать больше

10 мая 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 11 по 15 мая сохранится чрезвычайная и высокая пожароопасность, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Максимальный, 5 класс пожароопасности действует на территории Славгорода, а также Баевского, Волчихинского, Родинского, Рубцовского, Ключевского, Кулундинского и Угловского районов.

4 класс – в Барнауле и ещё 18 районах: Алейском, Благовещенском, Заринском, Змеиногорском, Каменском, Краснощёковском, Локтевском, Мамонтовском, Первомайском, Поспелихинском, Ребрихинском, Тальменском, Тогульском, Троицком, Хабарском, Целинном, Шелаболихинском и Шипуновском.

Спасатели отметили, что из-за устоявшейся жаркой и сухой погоды пожаров в регионе может стать больше. Людей призывают быть осторожнее с огнём.

Ранее в МЧС рассказали о причинах сильного смога в Барнауле, а также дали советы, как от него защититься.