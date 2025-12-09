Самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области

Он предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения

09 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Самолет Ан-22 "Антей" / Фото: Baza

В Ивановской области разбился военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей". По данным "Базы", на борту находилось не менее семи человек.

Падение произошло в Фурмановском районе. На месте работают экстренные службы, однако информация о пострадавших пока отсутствует.

Ан-22 считается крупнейшим турбовинтовым самолетом в мире. Он предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения и используется в военно-транспортной авиации.

