Самый большой в мире турбовинтовой самолет Ан-22 "Антей" рухнул в Ивановской области
09 декабря 2025, 16:35, ИА Амител
В Ивановской области разбился военно-транспортный самолет Ан-22 "Антей". По данным "Базы", на борту находилось не менее семи человек.
Падение произошло в Фурмановском районе. На месте работают экстренные службы, однако информация о пострадавших пока отсутствует.
Ан-22 считается крупнейшим турбовинтовым самолетом в мире. Он предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения и используется в военно-транспортной авиации.
Ранее сообщалось, что борт авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс RWZ3097 из Москвы в Пхукет, совершил аварийную посадку в аэропорту Домодедово. У Boeing 777-200 сразу после взлета загорелся левый двигатель.
18:28:50 09-12-2025
Ну что, все угробили или хоть один оставили для показа будущим поколениям? А Цахес опять будет только глазки потупливать?
10:08:08 10-12-2025
Дауж..запасы ССР не бесконечны. Нам наши деды оставили достойные запасы всего, чем могли.
А вот что останется нашему поколению после нас? (((( грустно