Лесной пожар перекинулся в Михайловский район с приграничного региона Казахстана

14 апреля 2023, 12:33, Анастасия Бичакова

Фото: Telegram-канал губернатора Алтайского края Виктора Томенко

Накануне сильный лесной пожар вспыхнул в Михайловском районе Алтайского края, недалеко от села Бастан. На месте работают спасатели и несколько десятков единиц техники.

Что известно о ЧП и правда ли, что стихия не впервые бушует в Михайловском районе — подробнее читайте на amic.ru.

1 Что известно о пожаре в Михайловском районе? Первый крупный в этом сезоне лесной пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края 13 апреля. По словам губернатора Виктора Томенко, огонь мог перекинуться с территории приграничного региона Казахстана. "Делаем всё возможное, чтобы не пострадало село Бастан, которое находится в десяти километрах", — сказал Томенко, ранее писал amic.ru. В Минприроды уточнили, что площадь пожара составила 1 тыс. га.

2 Правда ли, что пожар в Михайловском районе локализовали? Да, правда. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю и Telegram-канале регионального правительства, пожар в Михайловском районе локализовали утром 14 апреля. Это подтверждают в пресс-службе краевого Минприроды, пишет "Интерфакс". "В ночное время производились работы по недопущению повторных возгораний там, где огонь уже прошёл, с 8:00 тушение пожара продолжено, в 8:30 14 апреля пожар локализован", — отметили в ведомстве. Сейчас открытого горения нет — только очаговое тление в пяти кварталов Ключевского лесничества. Ситуацию контролируют, угрозы населённым пунктам нет, подчёркивают в МЧС. "Делается всё возможное, чтобы ликвидировать очаги пожара и не допустить перехода на населённые пункты. Уверен, что общими силами удастся справиться с этой сложной задачей", — добавил глава Михайловского района Евгений Юрьев в своём Telegram-канале.

3 Кто работает на месте пожара в Михайловском районе? На месте происшествия в Михайловском районе работают 167 человек и 84 единицы техники, в том числе 36 сотрудников МЧС. Проводится мониторинг обстановки. Кроме того, в тушении были задействован вертолёт и пожарный поезд.











