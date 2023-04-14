Что известно о крупном лесном пожаре в Михайловском районе к этому часу?
Лесной пожар перекинулся в Михайловский район с приграничного региона Казахстана
14 апреля 2023, 12:33, Анастасия Бичакова
Накануне сильный лесной пожар вспыхнул в Михайловском районе Алтайского края, недалеко от села Бастан. На месте работают спасатели и несколько десятков единиц техники.
Что известно о ЧП и правда ли, что стихия не впервые бушует в Михайловском районе — подробнее читайте на amic.ru.
Что известно о пожаре в Михайловском районе?
Первый крупный в этом сезоне лесной пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края 13 апреля. По словам губернатора Виктора Томенко, огонь мог перекинуться с территории приграничного региона Казахстана.
"Делаем всё возможное, чтобы не пострадало село Бастан, которое находится в десяти километрах", — сказал Томенко, ранее писал amic.ru.
В Минприроды уточнили, что площадь пожара составила 1 тыс. га.
Правда ли, что пожар в Михайловском районе локализовали?
Да, правда. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю и Telegram-канале регионального правительства, пожар в Михайловском районе локализовали утром 14 апреля.
Это подтверждают в пресс-службе краевого Минприроды, пишет "Интерфакс".
"В ночное время производились работы по недопущению повторных возгораний там, где огонь уже прошёл, с 8:00 тушение пожара продолжено, в 8:30 14 апреля пожар локализован", — отметили в ведомстве.
Сейчас открытого горения нет — только очаговое тление в пяти кварталов Ключевского лесничества. Ситуацию контролируют, угрозы населённым пунктам нет, подчёркивают в МЧС.
"Делается всё возможное, чтобы ликвидировать очаги пожара и не допустить перехода на населённые пункты. Уверен, что общими силами удастся справиться с этой сложной задачей", — добавил глава Михайловского района Евгений Юрьев в своём Telegram-канале.
Кто работает на месте пожара в Михайловском районе?
Правда ли, что это не первый крупный пожар в Михайловском районе?
Да, правда. В 2010 году крупнейший лесной пожар охватил несколько населённых пунктов Михайловского района — Неводное, Николаевку и Бастан. Тогда от стихии сгорели свыше 450 домов, а без крова остались более 1 тыс. человек.
Ущерб от сгоревшего на 10 тыс. гектарах леса составил 17 млрд рублей. Затраты на тушение пожара достигли 37 млн рублей. Пострадал 1131 человек.
Сёла, в том числе Бастан, фактически пришлось реконструировать.
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