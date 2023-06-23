В Digital-агентстве Zavod рассказали, как получить новых клиентов на сельскохозяйственном рынке

23 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8KTZpT

Трактор. Ноутбук. Партнеры / Фото: gpointstudio / freepik.com

Лиды нужны всем сферам бизнеса, и сельское хозяйство не исключение. Путем проб и ошибок специалисты Digital-агентства Zavod* выявили векторы, одновременное развитие которых приводит к большему числу заявок. Итак, как эффективно продвигать эту сферу и привлекать новых клиентов?

Шаг 1. Исследования

Если вы не хотите, чтобы бюджет был израсходован бездумно, начинать любую рекламную кампания нужно с мониторингов. Проанализируйте свои предложения на рынке, успех предыдущих кампаний, продвижение конкурентов, а также потребности и сценарий поведения своих потенциальных клиентов.

Ищите места просадки, которые мешают пользователям доходить до конца в воронке продаж.

Шаг 2. Тестирование контекстной рекламы

Первое, что нужно получить – это трафик. Один из самых эффективных инструментов – запуск контекстной рекламы по всему Яндексу. На этом этапе очень важно понять, совсем не обязательно гнаться за общими поисковыми запросами и сравнивать свой бюджет с крупными игроками на сельскохозяйственном рынке.

Найдите свои уникальные торговые предложения.

"В контекстной рекламе все индивидуально. Главное, найти баланс между тем, чего мы хотим добиться, сколько готовы потратить, что у нас есть, и реальной раскладкой алгоритмов. Опять же нужно понимать, что система обучаема. А это значит, что оценить результаты запущенных кампаний можно минимум через 2-4 недели", – отмечает контекстолог Digital-агентства Zavod Илья Соколов.

Шаг 3. Доведение клиента до покупки

Даже хорошо настроенная реклама не может гарантировать продажи, если на посадочной странице есть ошибки.

Визуальный шум, непонятный дизайн, отсутствие seo*-оптимизации, код с ошибками, неправильная структура и даже нехватка информации – все это может повлиять на конечное решение пользователя.

Особенно важно грамотно проработать каталог и настроить конфигуратор, ведь чем проще пользователю будет разобраться в том, что ему нужно, сколько это стоит и как это получить, тем быстрее он придет к покупке.

"Любой редизайн сайта должен быть осмысленным. Сначала исследования – потом изменения. Неважно, кто вы (компания, которая производит технику или выращивает сельскохозяйственные культуры), делайте только продуманный дизайн, в который вы вкладываете смыслы", – говорит ведущий дизайнер Digital-агентства Zavod Сергей Шлижевский.

Вот, кстати, пример успешной реализации для завода АЗАС

Шаг 4. Закрепление дополнительного канала

Практика показала, что "Авито" дает хорошую конверсию даже при среднем или небольшом бюджете. Правильно подобранный ассортиментный ряд для продвижения на площадке, ключевые слова, следование алгоритмам и использование авторских методик по продвижению объявлений могут выдавать даже самые неожиданные результаты.

"У нас был опыт, когда с Авито по сельскохозяйственной технике поступали заказы по объему превышающие средний чек с сайта. Поэтому эту площадку точно не стоит сбрасывать со счетов. Просто ей нужно заниматься, а не необдуманно выкладывать объявления", – подытожил контекстолог.

А вот пример успешной реализации для "Кроне-Сервис"

Шаг 5. Повышение узнаваемости

Реклама рекламой, а подогревать интерес к бренду и информировать о нем аудиторию нужно. Для этого отлично подходит smm*, размещение экспертных статей на информационных ресурсах и специализированных форумах, работа с отзывами.

Конечно, сельскохозяйственная сфера имеет свою специфику, но это не значит, что стоит ограничиваться одним сайтом. С помощью дополнительных точек контакта можно сделать потенциальных клиентов лояльнее к вам. А значит, когда у них появится потребность, вероятность того, что они обратятся именно к вам в разы выше.

О том, как Digital-агентство Zavod реализовали все шаги, рассказали в своем блоге на VC*

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб.110

Телефон: 202-739

WA: +79831739948

Сайт

* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод"); seo ("сео"); smm ("смм"); VC ("ВиСи")

ИП Шаповалова А.Д

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