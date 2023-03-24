Что сделать, чтобы ускорить работу смартфона

Есть несколько простых способов

24 марта 2023, 15:05, ИА Амител

Телефон. Гаджеты / Фото: jannoon028_shutterstock.jpg

Каждый пользователь смартфона рано или поздно сталкивается с проблемой – работа устройства постепенно начинает замедляться. Но не спешите менять его на новый, есть несколько способов вернуть скорость вашему гаджету. Какие именно – рассказал руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования МегаФона Александр Джакония.

Хранить файлы в облаке или переносить на комп

Уровень свободной памяти – главный фактор, от которого зависит скорость работы смартфона. Ваши многочисленные фото и видео сохраняются во внутренней памяти. Она же нужна и для работы мессенджеров, игр и других сервисов, которые постоянно требуют обновления. Из-за всего этого места в хранилище данных просто не остаётся.

Совет: перенесите файлы в облако, на компьютер или просто удалите всё ненужное.

Чистить кэш

Также большую долю памяти на Android и iOS занимает раздел "Другое". Здесь спрятаны системные и сохранённые файлы, данные игр, загруженный контент из интернета.

Совет: почистите кэш в настройках телефона и в браузере – и объём свободной памяти значительно увеличится. Рекомендуется делать это раз в месяц.

Убрать автообновление

У каждого современного пользователя смартфона установлены десятки приложений, которые также оказывают влияние на скорость работы устройства. Разработчики регулярно исправляют ошибки в своих сервисах, создавая новые версии приложений. Если они автоматически загружаются, оперативная память подвергается дополнительным нагрузкам, а внутренняя память может незаметно для вас заполниться под завязку из-за более тяжёлых файлов.

Совет: выключите автообновления.

Сворачивайте приложения

Работа в фоновом режиме всех ваших многочисленных приложений снижает производительность устройства, так как требует дополнительных ресурсов от него.

Совет: закрывайте приложения после их использования.

Сбросить до заводских настроек

Если все предыдущие методы вы уже попробовали, но работа не ускорилась, то можно очистить память полностью. Но сначала не забудьте сбросить все нужные файлы на комп или в облако, скопировать все пароли.

Совет: cбросьте смартфон до заводских настроек.