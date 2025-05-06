Дань уважения героям. Барнаульские школьники поучаствовали в акции "Бессмертный полк"

Ученики и педагоги прошли с портретами своих предков, исполнили песни военных лет и закружились в торжественном вальсе

06 мая 2025, 18:30, ИА Амител

"Бессмертный полк" в барнаульских школах / Фото: мэрия Барнаула

Учащиеся и педагоги нескольких школ Барнаула приняли участие в акции "Бессмертный полк". Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, проходят в образовательных учреждениях города с 6 по 9 мая. Об этом сообщили в мэрии.

В школе № 114 прошли памятные мероприятия, которые перенесли детей и учителей в героическое прошлое. Учащиеся исполняли песни военных лет, читали стихи о войне, а в конце состоялся торжественный вальс.

"Особенным моментом стало шествие "Бессмертного полка". С портретами своих прадедов и прабабушек школьники и педагоги прошли по стадиону, отдавая дань уважения героям", – рассказали в администрации.

"Бессмертный полк" в барнаульских школах / Фото: мэрия Барнаула

В школе № 126 в акции поучаствовали все – от первоклассников до выпускников. Ребята прошли от школьного крыльца до памятных объектов в сквере у школы с флагами, транспарантами и фотографиями своих предков, воевавших за мирное небо над головой.

Завершилось шествие возложением алых гвоздик.

"Такие мероприятия – не просто дань традиции. Они воспитывают в детях патриотизм, уважение к истории и чувство ответственности за будущее. "Бессмертный полк" – это не только память о прошлом, но и напоминание: герои живы, пока мы их помним", – заключили в мэрии.

Напомним, в 2025 году акцию "Бессмертный полк" будут проводить в Барнауле в пяти форматах. Например, можно разместить портрет ветерана на одежде или транспорте или поделиться историей о своем родственнике в соцсетях.