Поделиться историей о своем родственнике можно в соцсетях, а также разместить его фото на одежде или автомобиле

06 мая 2025, 12:15, ИА Амител

Шествие "Бессмертного полка" / Фото: amic.ru

В 2025 году акцию "Бессмертный полк" будут проводить в Барнауле в пяти форматах, сообщает мэрия. Например, можно разместить портрет ветерана на одежде или транспорте или поделиться историей о своем родственнике в соцсетях.

Шествие "Бессмертного полка"

Традиционное шествие пройдет в Барнауле на площади Сахарова (стартует от пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина) после завершения торжественного прохождения войск Барнаульского гарнизона, запланированного на 10:00. Двигаться колонна будет по нечетной стороне проспекта Ленина, вдоль трибун на площади Советов, до улицы Димитрова. Акция состоится в 13-й раз.

Для участников акции оборудуют пункты выдачи питьевой воды и гигиенические зоны, также организуют дежурство экипажей скорой медицинской помощи. Помогать участникам шествия будут более 600 волонтеров, в том числе волонтеры-медики.

Ранее amic.ru подробно рассказал, как пройдет шествие "Бессмертного полка" и где будут находиться три контрольно-пропускных пункта для построения в колонну.

"Бессмертный полк" на транспорте

Фотографии своих ветеранов с эмблемой "Бессмертного полка России" можно разместить на личных, общественных и служебных автотранспортных средствах. Размещать фото лучше на заднем правом боковом стекле машины с внутренней стороны, чтобы это не мешало водителю.

"Бессмертный полк" на одежде

В рамках этого формата участники могут нанести на одежду портреты с именами героев. Фото в оформленной таким образом одежде можно разместить в социальных сетях на личных страницах и страницах организаций. Принять участие в акции могут все желающие, трудовые коллективы, спортивные команды, активисты общественных организаций, добровольцы.

"Стена Памяти"

Оформить стену памяти предлагается организациям, предприятиям, учебным заведениям и другим учреждениям. Любой желающий, заранее распечатавший фотографию родного героя, сможет почтить его память, прикрепив портрет рядом с другими снимками ветеранов на установленной конструкции "Стена Памяти".

"Бессмертный полк" в социальных сетях

Участникам предлагается заменить аватарку на страницах в социальных сетях на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или рассказать историю об участнике на личной странице (страницах организаций).

Какие мероприятия пройдут в Барнауле в День Победы, можно узнать в материале amic.ru. Напомним, праздничные программы запланированы на главных площадках всех районов города, завершатся они фейерверком.