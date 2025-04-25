Состоится ли шествие "Бессмертного полка" в Барнауле в 2025 году и как на него попасть?

В последний раз шествие "Бессмертного полка" проходило в Барнауле в 2022 году

25 апреля 2025, 10:29, ИА Амител

Бессмертный полк в Барнауле / Фото: amic.ru

Одной из самых знаковых акций ко Дню Победы является шествие "Бессмертного полка". Однако в Барнауле после 2019 года шествие проводили лишь раз – в 2022-м. А в остальные годы организаторы ограничивались онлайн-форматом. Amic.ru рассказывает, как пройдет акция в 2025 году и можно ли принять в ней участие.

Состоится ли шествие в очном формате в 2025 году?

Да. В этом году акция состоится в очном формате, то есть жители Барнаула смогут пронести по центру города портреты своих дедов и прадедов. Стартует шествие сразу после прохождения войск Барнаульского гарнизона, которое запланировано на 10 часов. "Бессмертный полк" традиционно начинает движение в 11-м часу утра.

Как будет идти колонна?

Колонна начнет движение от пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина и будет идти по стандартному маршруту: по нечетной стороне проспекта Ленина до улицы Димитрова, вдоль трибун на площади Советов.

Как поучаствовать в "Бессмертном полку"?

Чтобы стать участником "Бессмертного полка", нужно:

загрузить фотографию ветерана, его ФИО, дату рождения, звание, воинскую специальность, годы и историю службы, а также дату смерти, воспоминания о нем и другие данные на сайт moypolk.ru. Подробную инструкцию, как это сделать, можно посмотреть здесь. Регистрация – не обязательное требование для участия в шествии, но сделать это все-таки нужно;

изготовить транспарант с портретом родственника или распечатать его фотографию. Инструкция, как это сделать, есть здесь;

прийти к месту проведения "Бессмертного полка" с фотографией деда и присоединиться к колонне.

Также в акции можно поучаствовать онлайн. Для этого нужно до 6 мая подать заявку (их принимают с 23 апреля) на сайте "Бессмертный полк онлайн". При входе на сайт нужно нажать кнопку "Принять участие", после зарегистрироваться любым удобным способом, добавить информацию и фото героя, а затем смотреть шествие 9 мая с 12 часов по местному времени. Также подать заявку можно в мини-приложениях соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".

"Бессмертный полк" в Барнауле/ Фото: amic.ru

Как пройти в колонну?

Для обеспечения безопасности организуют три контрольно-пропускных пункта, на которых будут дежурить сотрудники полиции. Они расположатся на следующих участках:

от улицы Брестской до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина (четная сторона);

от улицы Брестской до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина (нечетная сторона);

от проспекта Социалистического до пересечения улицы Молодежной и проспекта Ленина.

Все ли можно с собой пронести на шествие?

Нет. В целях безопасности нельзя проносить с собой некоторые вещи – например, пиротехнические изделия, бутылки, банки, контейнеры для продуктов, лекарственные препараты без справки, вейпы, портативные устройства для зарядки техники, аэрозоли, беспилотники, воздушные шары, велосипеды, электросамокаты и другие предметы. Полный их список можно посмотреть здесь.

Когда в последний раз проходил "Бессмертный полк" в Барнауле?

В последний раз "Бессмертный полк" прошел по улицам Барнаула в 2022 году, в шествии поучаствовали 52 тысячи человек, еще порядка 10 тысяч человек стали зрителями. В 2024 году акцию отменили в связи с угрозами общественной безопасности, в 2023-м – из-за угроз, связанных с проведением СВО на Украине, а в 2020 и 2021 годах – из-за коронавируса.

По всей России "Бессмертный полк" проходит очно?

Нет. В регионах, где устраивать шествие небезопасно, его проводят в онлайн-формате.