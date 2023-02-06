В турецком городе обрушились 140 зданий из-за мощного землетрясения

Число погибших и пострадавших постоянно растёт

06 февраля 2023, 11:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В турецкой провинции Малатья в результате землетрясения обрушились 140 зданий, более 400 человек получили ранение, сообщает РИА Новости.

"На данный момент в результате землетрясения в городе погибли 23 человека, 420 человек получили ранения, обрушилось 140 зданий", – рассказал губернатор региона Хулуси Шахин.

Напомним, в понедельник ночью, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло крупное землетрясение с несколькими афтершоками. В некоторых городах произошло разрушение зданий, общее количество пострадавших и погибших пока неизвестно. Также здания обрушились в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

По последним данным: в Диярбакыре из-за землетрясения погибли шесть человек, в Шанлыурфе – 12, в Османийе – пятеро.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что спасатели устраняют последствия землетрясения.