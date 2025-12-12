"Давай я подсниму". В Бийске подростки жестоко избили сверстницу у ТРЦ "Воскресенье"

Ситуацию взяла на контроль прокуратура Алтайского края

12 декабря 2025, 23:10, ИА Амител

В Бийске 12 декабря у торгово-развлекательного центра "Воскресенье" произошла жестокая драка с участием подростков: несколько девочек напали на свою сверстницу. Инцидент попал на видео и получил широкий резонанс в соцсетях, сообщает Telegram-канал "В курсе 22".

На опубликованных кадрах видно, как две девушки валят потерпевшую в снег, после чего одна из нападавших начинает наносить удары руками и ногами. Все происходит на глазах у группы подростков – из толпы слышны одобрительные крики и подбадривающие реплики, в том числе со стороны парней. Одна из напавших девушек берет смартфон и со словами "давай я подсниму" идет запечатлеть избиение поближе.

В ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что правоохранительные органы устанавливают всех участников конфликта. Проверку проводят сотрудники МУ МВД России "Бийское" совместно со следственными органами. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности несовершеннолетних, вовлеченных в потасовку.

«Следственный отдел по городу Бийску СУ СК России по Алтайскому краю начал доследственную проверку по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетней. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". По ее итогам будет принято процессуальное решение», – отмечают в ведомстве.

Ситуацию также взяла на контроль прокуратура Алтайского края. По поручению прокурора региона Антона Германа проводится проверка в связи с распространением видеозаписи конфликта. Надзорное ведомство намерено установить причины и условия произошедшего, а также дать оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Принятие процессуального решения следственными органами поставлено на особый контроль.

Ранее в Рубцовске следователи возбудили уголовное дело по факту избиения ребенка в городской школе № 15. Видеозапись, на которой видно, как школьники избивают восьмиклассника, попала в социальные сети, после чего ею заинтересовались правоохранительные органы.