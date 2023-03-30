НОВОСТИОбщество

Дефицит есть. Алтайской полиции до полного комплекта не хватает более 1000 человек

В других регионах Сибири нехватка кадров у правоохранителей ещё более ощутимая

30 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 1000 человек, или 9,9% от общей численности сотрудников полиции не хватает в Алтайском крае. Об этом в ходе отчёта на сессии АКЗС 30 марта рассказал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

По словам Подоляна, дефицит полицейских в  крае ниже, чем аналогичные показатели по России и Сибири, но всё равно считается достаточно высоким. В абсолютных цифрах это 1026 человек. Как отметил руководитель регионального главка полиции, нередки стали случаи, когда полицейские с Алтая переезжают в другие регионы, "с более благоприятными условиями несения службы".

Одной из главных причин такого положения, по мнению Подоляна, стали социальные гарантии и стимулирующие выплаты. В числе мер поддержки, например, жильё для участковых.

В то же время в Алтайском крае, по оценке главного полицейского, в 10% случаев у участковых отсутствуют собственные кабинеты, и им приходится принимать граждан в кабинетах глав администраций. Значительная часть собственных помещений долго не ремонтировалась, имеет проблемы с оргтехникой и современными средствами связи. "Естественно, желания продолжать работать в таких условиях это не добавляет", – признал Подолян.

Фото: spravedlivo.center

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НОВОСТИОбщество

Комментарии 20

  • Если убрать руководство и штаб, то работников на "земле" ещё меньше.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Создайте условия для работы, повысте зарплату, обеспечте бумагой, оргтехникой и давайте жилье. "На земле" люди работают на свои деньги, компьютер купи, бумагу купи, форму купи... Отношение руководства к работникам как к скоту. Да ещё и престиж ниже плинтуса опустили.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Муж увольнялся из милиции в 2005 году. Так они отчеты в это время на печатных машинках строчили! В комнатушках разруха. А в управлении ремонт за ремонтом шли.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Знакомый устроился участковым, его на все лет послали в какой-то пионерлагерь под Южным, без выходных. Уволился. Говорит в кадрах очень удивлялись.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ну не знаю, что и думать. В Барнауле целый полицейский институт вместо бывшего лётного училища. Как бы военные лётчики были менее нужны России, чем полицейские. И куда деваются теперь выпускники БЮИ? У них что, после учёбы нет распределения в системе МВД? Они выходят после института свободными художниками?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Не забудьте написать, что участковые за свои деньги ремонты делают в опорных пунктах.
    30 марта, Гость   Ответить
  • В абсолютных цифрах это 1026 человек. А в каких службах-то дефицит, что не сказал?
    30 марта, Гость   Ответить
  • Как обычно, всё кроме руководства понимают в чем причина. Но это дискредетция МВД
    30 марта, Гость   Ответить
  • Отслужил в милиции и закончил в полиции. Как был бардак в 90х, как не было порядка в нулевых, как не считали за людей в десяты, так всё и продолжается сейчас. Сочувствую вам, современная элита правоохранителей.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Обращения в МВД сводятся к отпискам.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Можно в десятки раз сократить число силовиков. Просто нужно перестать церемониться с шушерой! Рецидивистов в расход! 90% статей УК сделать расстрельными, либо вернуть трудовые лагеря. Сколько можно терпеть этих оборзевших в края мошенников? У стариков даже гробовые вон ходят выуживают. Просто попробуйте купить авто недвижку, они все же как на ладони!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Ещё побои декриминализировали. Так всех дебоширов всех мастей распоясали!
    30 марта, Гость   Ответить
  • В абсолютных цифрах это 1026 человек. А в каких службах-то дефицит, что не сказал?-- Везде кроме руководства и штаба
    30 марта, Гость   Ответить
  • Гость, кровожадный ты наш. Такие обычно быстрее всех переобуваются))всех в расход,ну-ну)) смотри,чтобы за тобой и твоими близкими не пришли.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Служить бы рад, прислуживаться тошно.
    30 марта, Гость   Ответить
  • В командировку в новые регионы наверное тоже посылают
    30 марта, Гость   Ответить
  • Просто попробуйте купить авто недвижку, они все же как на ладони-----------покупал и авто и не раз и недвижимость дважды. Мошенников не встретил
    30 марта, Гость   Ответить
  • Государство разбрасывается само кадрами. В любой профессии совершил ошибку привлекли к дисциплинарной, административной и даже уголовной ответственности и могу дальше продолжать свою деятельность через определенное время учителями, врачами, инженерами и т.д. Только специалисты с юридическим образованием не могут больше работать по специальности. И наплевать что государство и люди потратили 5-6 лет на обучение, имеют стаж опыт 10 лет и более. Даже при Сталине такого не было чтобы кадрами так разбрасывались. И работают зачастую в полиции либо без надлежащего опыта и образования до сих пор. И будет утечка кадров ибо не могу они работать и профессионально выполнять свои обязанности.
    30 марта, Гость   Ответить
  • Для какой цели воздух сотрясать?!?! Вы спросите как обстоят дела в отрасли у обыкновенных сотрудниках, а не у руководителя да заместителя. Позорище!
    30 марта, Гость   Ответить
  • Че удивляться. Самодурство злоупотребления начальников и низкая зарплата. А главное у народа имидж полиции отрицательный поскольку ее обязывают не защищать права и свободы граждан а подавлять их протесты причем очень законные и нравственно справедливые вызванные постоянным ухудшением их положения.
    31 марта, Гость   Ответить
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