Дефицит есть. Алтайской полиции до полного комплекта не хватает более 1000 человек

В других регионах Сибири нехватка кадров у правоохранителей ещё более ощутимая

30 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 1000 человек, или 9,9% от общей численности сотрудников полиции не хватает в Алтайском крае. Об этом в ходе отчёта на сессии АКЗС 30 марта рассказал начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян.

По словам Подоляна, дефицит полицейских в крае ниже, чем аналогичные показатели по России и Сибири, но всё равно считается достаточно высоким. В абсолютных цифрах это 1026 человек. Как отметил руководитель регионального главка полиции, нередки стали случаи, когда полицейские с Алтая переезжают в другие регионы, "с более благоприятными условиями несения службы".

Одной из главных причин такого положения, по мнению Подоляна, стали социальные гарантии и стимулирующие выплаты. В числе мер поддержки, например, жильё для участковых.

В то же время в Алтайском крае, по оценке главного полицейского, в 10% случаев у участковых отсутствуют собственные кабинеты, и им приходится принимать граждан в кабинетах глав администраций. Значительная часть собственных помещений долго не ремонтировалась, имеет проблемы с оргтехникой и современными средствами связи. "Естественно, желания продолжать работать в таких условиях это не добавляет", – признал Подолян.