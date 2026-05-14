"Демо", "Корни" и Mia Boyka. Кто из звезд эстрады выступит в Яровом летом 2026 года?

Как всегда программа будет очень насыщенной

14 мая 2026, 13:10, ИА Амител

Кто выступит в Яровом летом 2026 года

Организаторы летнего сезона в Яровом раскрыли список артистов, которые выступят на сценах Причалов 22 и 42 летом 2026 года. В курортный город приедут исполнители 1990-х и 2000-х, а также современные поп-артисты и блогеры. Концертная программа стартует в конце июня.

27 июня на сцену выйдет Гарик Богомазов — бывший участник группы "Отпетые мошенники", известной хитами "Люби меня, люби" и "Девушки бывают разные".

28 июня выступит "Фактор-2" в составе Владимира Панченко. Группа получила популярность благодаря песням "Красавица", "Война" и "Шалава".

3 июля в Яровое приедет Коста Лакоста — исполнитель треков "По-другому", "Весна" и совместных песен с Лолитой и Элджеем.

4 июля состоится концерт группы "Нэнси" и Андрея Костенко. Коллектив известен прежде всего песней "Дым сигарет с ментолом".

10 июля выступит Владимир Селиванов, более известный как Vavan. Артист получил популярность после сериала "Реальные пацаны" и музыкальных треков "Малая, сияй" и "Бармен".

11 июля на сцену выйдет "Динамит" в лице Ильи Зудина. Группа была популярна в 2000-х благодаря песням "Я не забуду" и "Которая была с тобой".

17 июля выступит Акула (Оксана Почепа), известная хитами "Кислотный DJ" и "Мало".

18 июля в Яровом появится Mia Boyka — одна из самых популярных молодых поп-исполнительниц и автор песен "Пикачу", "Гагарин" и "Лепесток".

19 июля состоится концерт группы "Демо" и Любови Толкуновой. Коллектив прославился песнями "Солнышко" и "2000 лет".

24 июля выступит Hi-Fi – группа, известная хитами "Седьмой лепесток", "А мы любили" и "Беспризорник".

25 июля в Яровое приедет Султан Лагучев — исполнитель песен "Горький вкус" и "Между нами война".

26 июля выступят "Корни" — победители первого сезона шоу "Фабрика звезд", известные песнями "Ты узнаешь ее" и "Плакала береза".

31 июля концерт дадут "Краски" — группа, прославившаяся хитами "Он не знает ничего" и "Старший брат".

1 августа организаторы обещают "секретного гостя", имя которого пока не раскрывают.

2 августа сезон продолжит Plazma — коллектив, известный англоязычными хитами Take My Love и The Sweetest Surrender.

Концерты на Причалах 22 и 42 уже много лет считаются одной из главных частей летнего отдыха в Яровом. В курортный город ежегодно приезжают тысячи туристов из Алтайского края, Новосибирской области, Кузбасса и других регионов Сибири.