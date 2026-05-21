День косоворотки предложили сделать государственным праздником в России
Общественный деятель Вадим Попов считает, что это укрепит традиционные ценности и поможет сохранить культурную идентичность
21 мая 2026, 13:46, ИА Амител
Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой внести День косоворотки в календарь государственных праздников России.
Он предлагает закрепить на официальном уровне празднование 12 июля. По словам Попова, косоворотка — это не просто предмет одежды, а важный символ русской традиции, прочно связанный с крестьянским бытом, народными праздниками, ремеслами и нашедший отражение в литературе и живописи.
«Поэтому нелишним будет сделать День косоворотки государственным праздником. Плюсов здесь несколько. Это и шаг к укреплению традиционных ценностей, и сохранение культурной идентичности, и развитие народного творчества», — пояснил эксперт.
Попов уверен, что праздник способен объединить людей вокруг идеи уважения к истории и культуре своей страны. В эпоху глобализации, подчеркнул он, сохранение уникальных культурных кодов становится задачей государственной важности.
День косоворотки может стать не только поводом для обращения к традициям, но и праздником живого творчества, обмена опытом и гордости за национальное наследие.
13:51:33 21-05-2026
многие сначала погуглят что такое - косоворотка
13:59:18 21-05-2026
Ну тогда давайте и день кухлянки, и черкесски, дэгэл и т.д. В России много кто живет.
14:01:25 21-05-2026
Про лапти общественный деятель забыл, дарю мысль и сделать их праздничными)))
14:05:09 21-05-2026
Протестую! Сначала нужно сделать государственные праздники лаптей и ватника. Эти символы намного лучше определяют российскую идентичность 72 процентов населения (или сколько там было в прошлый подсчет ВЦИОМ)
14:11:32 21-05-2026
Кепор,портЫ,начищенные сапоги...
14:11:36 21-05-2026
день чего? осспади.
как я рад что 2/3 я уже прожил, а мои дети будут жить в другом месте.
их дети даже слово их трех букв не будут знать как написать
15:29:52 21-05-2026
Гость (14:11:36 21-05-2026) день чего? осспади. как я рад что 2/3 я уже прожил, а мо... Значит в другой стране ваши дети будут праздновать день кипы, день штраймель или день талита. И слово их трех букв там тоже есть. Обозначает тоже самое, только 3 буквы другие.
16:02:09 21-05-2026
Гость (14:11:36 21-05-2026) день чего? осспади. как я рад что 2/3 я уже прожил, а мо... такая плохая страна такого хорошего вырастила, надо же
22:11:57 21-05-2026
Гость (16:02:09 21-05-2026) такая плохая страна такого хорошего вырастила, надо же...
Страна совсем другой была. А сейчас на происходящее смотреть стыдно и больно.
14:12:18 21-05-2026
Что то это напоминает.
14:21:10 21-05-2026
День Того Чего Нет.
Сделайте ещё День Седла, Неделю Попоны и Месячник Оглобли.
14:33:27 21-05-2026
Наверное следующее от данного дипутата будет день валенок, русской тройки, и тд и тп.
14:38:53 21-05-2026
также нужно сделать праздничным-день балалайки, и день скоморохов.
15:23:00 21-05-2026
найди отличия. (14:38:53 21-05-2026) также нужно сделать праздничным-день балалайки, и день скомо... День скоморохов будет редким праздником. Всего лишь раз в 5 лет. Когда объявят результаты выборов в ГД.
14:46:43 21-05-2026
Ну ещё можно день зипуна, день кафтана, да мало ли элементов национальной русской одежды. Зачем обезьянничать и перенимать у недалёких такие праздники, как например их день вышиванки?
14:49:43 21-05-2026
Маразм общественного деятеля и политтехнолога Вадима Попова не имеет границ. И да, в одной стране уже отмечают день вышиванки.
14:55:21 21-05-2026
а ведь не так давно ржали над вышиванками в кастрюлях...
14:57:25 21-05-2026
Элен без ребят (14:55:21 21-05-2026) а ведь не так давно ржали над вышиванками в кастрюлях... ... странно - но тут вы правы в этом вот малом конкретном вопросе.
14:58:47 21-05-2026
День лаптя обязательно должен быть выходным.
19:57:26 21-05-2026
За непринятые нелепые предложения депутата , предложившего ТАКОЕ, нужно исключать из партии Думы, или где он там прикормился. 1 Мая отменить, а день одёжки праздновать- это ж надо додуматься!((((((((((((((((((((((
10:02:05 22-05-2026
нужен день дурака,или депутата,это уж как кому нравится. ладно ,глупости несут,так они не понимают даже,что себя полоумными на весь свет выставляют.