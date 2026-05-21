День косоворотки предложили сделать государственным праздником в России

Общественный деятель Вадим Попов считает, что это укрепит традиционные ценности и поможет сохранить культурную идентичность

21 мая 2026, 13:46, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов в беседе с "Абзацем" выступил с инициативой внести День косоворотки в календарь государственных праздников России.

Он предлагает закрепить на официальном уровне празднование 12 июля. По словам Попова, косоворотка — это не просто предмет одежды, а важный символ русской традиции, прочно связанный с крестьянским бытом, народными праздниками, ремеслами и нашедший отражение в литературе и живописи.

«Поэтому нелишним будет сделать День косоворотки государственным праздником. Плюсов здесь несколько. Это и шаг к укреплению традиционных ценностей, и сохранение культурной идентичности, и развитие народного творчества», — пояснил эксперт.

Попов уверен, что праздник способен объединить людей вокруг идеи уважения к истории и культуре своей страны. В эпоху глобализации, подчеркнул он, сохранение уникальных культурных кодов становится задачей государственной важности.

День косоворотки может стать не только поводом для обращения к традициям, но и праздником живого творчества, обмена опытом и гордости за национальное наследие.