НОВОСТИОбщество

Когда День России в 2024 году и как мы будем отдыхать на этот праздник?

Это следующий большой праздник, по случаю которого объявляют выходной

14 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Флаг России на ветру / Фото: pixabay.com
Флаг России на ветру / Фото: pixabay.com

День России – важный государственный праздник. Это одно из немногих торжеств, по случаю которого в стране объявляют выходной. И, кстати, он следующий после майских выходных.

Рассказываем, какого числа День России в 2024 году, чему посвящен этот праздник и как мы будем отдыхать.

1

Какого числа День России в 2024 году?

Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 12 июня. В 2024 году торжество выпадает на среду.
2

Чему посвящен этот праздник?

День России целиком посвящен независимости и суверенитету нашей страны. Дату тоже выбрали неслучайно: 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.
В документе четко прописали, что на территории РФ устанавливается верховенство законов и Конституции. Этот день считают началом новой российской истории.
3

Как появился День России?

Праздник появился в 1992-м – его своим постановлением учредил Верховный совет. В 1994-м торжество стало государственным – тогда оно называлось День принятия Декларации о государственном суверенитете России. И уже в 2002-м праздник переименовали в День России.
4

Как принято отмечать День России?

По всей стране в этот день проводят тематические мероприятия и концерты. Они посвящены истории нашей страны. Кроме того, к этому празднику, как правило, приурочено торжественное вручение различных государственных наград.
5

Как мы отдыхаем на День России в 2024 году?

Увы, длинных выходных в 2024-м не будет. Праздник выпадает на среду – этот день и будет выходным. А уже 13 июня нужно будет возвращаться к работе. Зато 11 июня с работы можно будет уйти на час пораньше.
Отдых в бассейне / Фото: pxhere.com

Когда следующие длинные выходные в 2024 году?

На майские мы много отдыхали. Когда такое будет в следующий раз?
НОВОСТИОбщество
праздники выходные

Комментарии 1

Avatar Picture
Гость

10:18:15 14-05-2024

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете --- то есть независимости от СССР. Примерно тогда все и началось

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров