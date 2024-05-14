Это следующий большой праздник, по случаю которого объявляют выходной

14 мая 2024, 10:15, ИА Амител

Флаг России на ветру / Фото: pixabay.com

День России – важный государственный праздник. Это одно из немногих торжеств, по случаю которого в стране объявляют выходной. И, кстати, он следующий после майских выходных.

Рассказываем, какого числа День России в 2024 году, чему посвящен этот праздник и как мы будем отдыхать.

1 Какого числа День России в 2024 году? Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 12 июня. В 2024 году торжество выпадает на среду.

2 Чему посвящен этот праздник? День России целиком посвящен независимости и суверенитету нашей страны. Дату тоже выбрали неслучайно: 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. В документе четко прописали, что на территории РФ устанавливается верховенство законов и Конституции. Этот день считают началом новой российской истории.

3 Как появился День России? Праздник появился в 1992-м – его своим постановлением учредил Верховный совет. В 1994-м торжество стало государственным – тогда оно называлось День принятия Декларации о государственном суверенитете России. И уже в 2002-м праздник переименовали в День России.

4 Как принято отмечать День России? По всей стране в этот день проводят тематические мероприятия и концерты. Они посвящены истории нашей страны. Кроме того, к этому празднику, как правило, приурочено торжественное вручение различных государственных наград.