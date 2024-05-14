Когда День России в 2024 году и как мы будем отдыхать на этот праздник?
Это следующий большой праздник, по случаю которого объявляют выходной
14 мая 2024, 10:15, ИА Амител
Флаг России на ветру / Фото: pixabay.com
День России – важный государственный праздник. Это одно из немногих торжеств, по случаю которого в стране объявляют выходной. И, кстати, он следующий после майских выходных.
Рассказываем, какого числа День России в 2024 году, чему посвящен этот праздник и как мы будем отдыхать.
1
Какого числа День России в 2024 году?
Дата праздника не меняется: ежегодно его отмечают 12 июня. В 2024 году торжество выпадает на среду.
2
Чему посвящен этот праздник?
День России целиком посвящен независимости и суверенитету нашей страны. Дату тоже выбрали неслучайно: 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете.
В документе четко прописали, что на территории РФ устанавливается верховенство законов и Конституции. Этот день считают началом новой российской истории.
3
Как появился День России?
Праздник появился в 1992-м – его своим постановлением учредил Верховный совет. В 1994-м торжество стало государственным – тогда оно называлось День принятия Декларации о государственном суверенитете России. И уже в 2002-м праздник переименовали в День России.
4
Как принято отмечать День России?
По всей стране в этот день проводят тематические мероприятия и концерты. Они посвящены истории нашей страны. Кроме того, к этому празднику, как правило, приурочено торжественное вручение различных государственных наград.
5
Как мы отдыхаем на День России в 2024 году?
Увы, длинных выходных в 2024-м не будет. Праздник выпадает на среду – этот день и будет выходным. А уже 13 июня нужно будет возвращаться к работе. Зато 11 июня с работы можно будет уйти на час пораньше.
10:18:15 14-05-2024
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете --- то есть независимости от СССР. Примерно тогда все и началось