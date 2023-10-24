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Депутат Бессарабов выступил против переименования сел с оскорбительными названиями

В стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только

24 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv
Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что странные названия сел подчеркивают многообразие нашей культуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в ГД разработали законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. К примеру, в стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только.

Бессарабов указал, что порой действительно встречаются весьма причудливые наименования населенных пунктов, которые вызывают улыбку или непонимание.

"Но это как раз подчеркивает многообразие нашей культуры, обычаев и традиций", – считает депутат.

Парламентарий отметил, что прежде чем усмехаться, сначала стоит узнать историю села, название которого не менялось десятилетиями или даже столетиями.

"Не надо ничего перечеркивать, стоит лучше изучать нашу историю. И тогда, возможно, все встанет на свои места", – добавил он.

Также Бессарабов запустил голосование, чтобы выяснить, поддерживают ли его подписчики инициативу о переименовании сел. На момент выхода материала законопроект поддержали 22% проголосовавших, 14% затруднились ответить, 64% уверены, что в подобных названиях нет ничего оскорбительного.    

Фото: Barnaul22

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НОВОСТИОбщество
депутаты инициативы

Комментарии 16

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Абориген

13:10:34 24-10-2023

Какой важный вопрос решает депутат.

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Гость

14:01:48 24-10-2023

Тогда нужно вернуть исконное название для Перуново. Как на дореволюционных картах - Пердуново.

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Гость

14:07:24 24-10-2023

Ну а если бы у жены Бессарабова было в паспорте указано Шалава как место рождения?

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Гость

14:14:15 24-10-2023

Гость (14:07:24 24-10-2023) Ну а если бы у жены Бессарабова было в паспорте указано Шала... Мусорка тоже неплохо))) Ему бы понравилось?

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Гость

14:15:06 24-10-2023

Ново- и Стародрочёнино. Елбанка.

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Гость

14:15:24 24-10-2023

А, еще Куета!

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Гость

14:31:38 24-10-2023

Какой бы ни была история села, но надо уважать чувства жителей. Ведь неоднозначное название от рождения до смерти будет записано во всех их документах. Поэтому - переименовывать надо!

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Гость

15:12:28 24-10-2023

Что-то мне напоминает один фильм о переименовании села Красный Серп обратно в Миндюкино :))

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Витя

15:23:05 24-10-2023

Данил лучше бы пенсиями так занимался

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Гость

16:05:16 24-10-2023

Бухалово то чем плохое название села?!

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Гость

16:29:25 24-10-2023

Пора думе заняться мигрантами, а то скоро на Алтае коренных жителей скоро не останется. Штрафы повысить за любое нарушение, у кого нет разрешения на жительство вывозить за их счёт и чтобы штраф был такой, что до конца жизни расплачивался. Налоговой вплотную заняться их доходами и переводами , которые они на свою родину делают. Вот чем надо Бессарабову заняться

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Абориген

16:56:58 24-10-2023

Есть деревня Петушки в Москве

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Гость

17:22:16 24-10-2023

Я смотрю многим местным заняться нечем. Насколько же вы все убогие…не Даня, нет. Вы - убогие. Как клоуны ведетесь на яркий заголовок, не понимая сути вопроса.

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ахез

17:38:44 24-10-2023

лучше оставьте, а то посылать то некуда будет

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Гость

18:33:51 24-10-2023

Бухалово - правильно ударение ставить бУхалово. Произошло название от слова бУхать, так как там жили филины и они издавали звуки, филины бУхали. Журавли курлычать, коршуны клекочат, а филины бУхают, Бух, Бух.

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Гость

11:46:52 25-10-2023

отстаньте от сел! займитесь делом.

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