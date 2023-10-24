Депутат Бессарабов выступил против переименования сел с оскорбительными названиями

В стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только

24 октября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: t.me/bessarabovdv

Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что странные названия сел подчеркивают многообразие нашей культуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в ГД разработали законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. К примеру, в стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только.

Бессарабов указал, что порой действительно встречаются весьма причудливые наименования населенных пунктов, которые вызывают улыбку или непонимание.

"Но это как раз подчеркивает многообразие нашей культуры, обычаев и традиций", – считает депутат.

Парламентарий отметил, что прежде чем усмехаться, сначала стоит узнать историю села, название которого не менялось десятилетиями или даже столетиями.

"Не надо ничего перечеркивать, стоит лучше изучать нашу историю. И тогда, возможно, все встанет на свои места", – добавил он.

Также Бессарабов запустил голосование, чтобы выяснить, поддерживают ли его подписчики инициативу о переименовании сел. На момент выхода материала законопроект поддержали 22% проголосовавших, 14% затруднились ответить, 64% уверены, что в подобных названиях нет ничего оскорбительного.