Депутат Бессарабов выступил против переименования сел с оскорбительными названиями
В стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только
24 октября 2023, 13:00, ИА Амител
Депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов заявил, что странные названия сел подчеркивают многообразие нашей культуры. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Ранее в ГД разработали законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов. К примеру, в стране есть села Мусорка, Бухалово, Пуково, Шалава, Попки и не только.
Бессарабов указал, что порой действительно встречаются весьма причудливые наименования населенных пунктов, которые вызывают улыбку или непонимание.
"Но это как раз подчеркивает многообразие нашей культуры, обычаев и традиций", – считает депутат.
Парламентарий отметил, что прежде чем усмехаться, сначала стоит узнать историю села, название которого не менялось десятилетиями или даже столетиями.
"Не надо ничего перечеркивать, стоит лучше изучать нашу историю. И тогда, возможно, все встанет на свои места", – добавил он.
Также Бессарабов запустил голосование, чтобы выяснить, поддерживают ли его подписчики инициативу о переименовании сел. На момент выхода материала законопроект поддержали 22% проголосовавших, 14% затруднились ответить, 64% уверены, что в подобных названиях нет ничего оскорбительного.
13:10:34 24-10-2023
Какой важный вопрос решает депутат.
14:01:48 24-10-2023
Тогда нужно вернуть исконное название для Перуново. Как на дореволюционных картах - Пердуново.
14:07:24 24-10-2023
Ну а если бы у жены Бессарабова было в паспорте указано Шалава как место рождения?
14:14:15 24-10-2023
Гость (14:07:24 24-10-2023) Ну а если бы у жены Бессарабова было в паспорте указано Шала... Мусорка тоже неплохо))) Ему бы понравилось?
14:15:06 24-10-2023
Ново- и Стародрочёнино. Елбанка.
14:15:24 24-10-2023
А, еще Куета!
14:31:38 24-10-2023
Какой бы ни была история села, но надо уважать чувства жителей. Ведь неоднозначное название от рождения до смерти будет записано во всех их документах. Поэтому - переименовывать надо!
15:12:28 24-10-2023
Что-то мне напоминает один фильм о переименовании села Красный Серп обратно в Миндюкино :))
15:23:05 24-10-2023
Данил лучше бы пенсиями так занимался
16:05:16 24-10-2023
Бухалово то чем плохое название села?!
16:29:25 24-10-2023
Пора думе заняться мигрантами, а то скоро на Алтае коренных жителей скоро не останется. Штрафы повысить за любое нарушение, у кого нет разрешения на жительство вывозить за их счёт и чтобы штраф был такой, что до конца жизни расплачивался. Налоговой вплотную заняться их доходами и переводами , которые они на свою родину делают. Вот чем надо Бессарабову заняться
16:56:58 24-10-2023
Есть деревня Петушки в Москве
17:22:16 24-10-2023
Я смотрю многим местным заняться нечем. Насколько же вы все убогие…не Даня, нет. Вы - убогие. Как клоуны ведетесь на яркий заголовок, не понимая сути вопроса.
17:38:44 24-10-2023
лучше оставьте, а то посылать то некуда будет
18:33:51 24-10-2023
Бухалово - правильно ударение ставить бУхалово. Произошло название от слова бУхать, так как там жили филины и они издавали звуки, филины бУхали. Журавли курлычать, коршуны клекочат, а филины бУхают, Бух, Бух.
11:46:52 25-10-2023
отстаньте от сел! займитесь делом.