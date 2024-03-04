Депутат допустил блокировку "Википедии" в России
По словам Антона Горелкина, сайт нарушает требования о запрете популяризации VPN
04 марта 2024, 08:45, ИА Амител
"Википедию" могут заблокировать в России по закону о запрете популяризации VPN, который вступил в силу с 1 марта. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.
По его словам, главной причиной для принятия решения может стать статья, которая описывает способы обхода блокировок с помощью VPN и "настоятельно рекомендует пользователям их применять". Как отметил депутат, это "полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор".
"Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", – подчеркнул Горелкин.
Парламентарий отметил, что вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и доступна на порталах "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалис". Эксперты РОЦИТ тем временем уже разрабатывают решение, чтобы по ссылке на ту или иную статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее "безопасный вариант" на одном из отечественных аналогов, подчеркнул Горелкин.
09:37:50 04-03-2024
Похоже что мои интересы в этой г.думе некому защищать. Ну ничего, чем темней времена, тем ближе рассвет.
09:59:26 04-03-2024
Гость (09:37:50 04-03-2024) Похоже что мои интересы в этой г.думе некому защищать. Ну ни... Можете успокаивать себя как угодно
09:53:14 04-03-2024
А можно отключить населению интернет. По телеку тока "симонян-кишлак-TV" и "шаман-муз-TV" оставить?
10:02:29 04-03-2024
Так ютуб тоже тогда блокировать надо) Или этот новый закон, который с 1 марта, для того и принимался?
11:03:12 04-03-2024
"вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована"
прям, всегда мечтал, чтобы кто-то другой определял, какая информация для меня ценная, а какая - нет. спасибо.
11:51:16 04-03-2024
Гость (11:03:12 04-03-2024) "вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована"
... Все ресурсы кроме Рувики нужно запретить. Т.к. те, в которых написано иное - вредны. А те, в которых тоже самое - излишни и бесполезны.
11:35:23 04-03-2024
не вызвало резкого дискомфорта у пользователей --- от санкций дискомфорта всяко больше
11:44:14 04-03-2024
Пользователи Сети завалили депутатов письмами с просьбой скорее запретить Википедию, Ютуб, и все остальное. Отключить Интернет повсеместно во благо и процветание всеобщего благополучия.
12:56:21 04-03-2024
У меня дискомфорт от горелкина.
10:23:12 05-03-2024
В России без депутатов, все равно, что деревня без дурачка.