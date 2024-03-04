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Депутат допустил блокировку "Википедии" в России

По словам Антона Горелкина, сайт нарушает требования о запрете популяризации VPN

04 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Сайт "Википедия" / Фото: unsplash.com
Сайт "Википедия" / Фото: unsplash.com

"Википедию" могут заблокировать в России по закону о запрете популяризации VPN, который вступил в силу с 1 марта. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

По его словам, главной причиной для принятия решения может стать статья, которая описывает способы обхода блокировок с помощью VPN и "настоятельно рекомендует пользователям их применять". Как отметил депутат, это "полностью соответствует критериям, которые недавно озвучил Роскомнадзор".

"Законные основания для блокировки "Википедии" есть, осталось сделать так, чтобы это не вызвало резкого дискомфорта у пользователей", – подчеркнул Горелкин.

Парламентарий отметил, что вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и доступна на порталах "БРЭ", "Рувики" и "Руниверсалис". Эксперты РОЦИТ тем временем уже разрабатывают решение, чтобы по ссылке на ту или иную статью "Википедии" пользователю предлагалось открыть ее "безопасный вариант" на одном из отечественных аналогов, подчеркнул Горелкин.

интернет запреты

Комментарии 10

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Гость

09:37:50 04-03-2024

Похоже что мои интересы в этой г.думе некому защищать. Ну ничего, чем темней времена, тем ближе рассвет.

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Гость

09:59:26 04-03-2024

Гость (09:37:50 04-03-2024) Похоже что мои интересы в этой г.думе некому защищать. Ну ни... Можете успокаивать себя как угодно

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Гость

09:53:14 04-03-2024

А можно отключить населению интернет. По телеку тока "симонян-кишлак-TV" и "шаман-муз-TV" оставить?

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Гость

10:02:29 04-03-2024

Так ютуб тоже тогда блокировать надо) Или этот новый закон, который с 1 марта, для того и принимался?

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Гость

11:03:12 04-03-2024

"вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована"

прям, всегда мечтал, чтобы кто-то другой определял, какая информация для меня ценная, а какая - нет. спасибо.

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Гость

11:51:16 04-03-2024

Гость (11:03:12 04-03-2024) "вся ценная информация из "Википедии" уже продублирована"

... Все ресурсы кроме Рувики нужно запретить. Т.к. те, в которых написано иное - вредны. А те, в которых тоже самое - излишни и бесполезны.

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Гость

11:35:23 04-03-2024

не вызвало резкого дискомфорта у пользователей --- от санкций дискомфорта всяко больше

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Гость

11:44:14 04-03-2024

Пользователи Сети завалили депутатов письмами с просьбой скорее запретить Википедию, Ютуб, и все остальное. Отключить Интернет повсеместно во благо и процветание всеобщего благополучия.

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Гость

12:56:21 04-03-2024

У меня дискомфорт от горелкина.

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Гость

10:23:12 05-03-2024

В России без депутатов, все равно, что деревня без дурачка.

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