Депутат предложил поднять призывной возраст до 50 лет

Служить в армии должны все, заявил Алексей Журавлев

26 июля 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru

Призывной возраст в России нужно увеличить до 40–50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину "с детского сада", заявил порталу NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Служить в армии в России должны все. Причем я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за", – сказал первый зампред комитета ГД по обороне.

Также народный избранник выразил надежду на то, что российские мужчины понимают опасность, которая сейчас угрожает России. И добавил, что те, кто не согласится с повышением призывного возраста, могут уехать из страны. Остальные же мужчины, решившие жить и работать в РФ, обязательно должны "отдать Родине и свой священный долг", независимо от возраста или семейного положения.

Накануне Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Таким образом, нижнюю границу призывного возраста поднимать не будут, как обещали ранее.