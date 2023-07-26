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Депутат предложил поднять призывной возраст до 50 лет

Служить в армии должны все, заявил Алексей Журавлев

26 июля 2023, 13:02, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Призывной возраст в России нужно увеличить до 40–50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину "с детского сада", заявил порталу NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.

"Служить в армии в России должны все. Причем я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за", – сказал первый зампред комитета ГД по обороне.

Также народный избранник выразил надежду на то, что российские мужчины понимают опасность, которая сейчас угрожает России. И добавил, что те, кто не согласится с повышением призывного возраста, могут уехать из страны. Остальные же мужчины, решившие жить и работать в РФ, обязательно должны "отдать Родине и свой священный долг", независимо от возраста или семейного положения.

Накануне Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Таким образом, нижнюю границу призывного возраста поднимать не будут, как обещали ранее.

СВО депутаты призыв в армию инициативы

Комментарии 57

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Гость

13:06:23 26-07-2023

А этот полупокер сам то в каких войсках служил?

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Гость

14:44:53 26-07-2023

Гость (13:06:23 26-07-2023) А этот полупокер сам то в каких войсках служил?... Да он и не служил

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гость

13:08:04 26-07-2023

Вернуть 25 лет службы и крепостное право, паспорта отобрать - и это депутаты говорят, они там курят или мухоморы жрут? И у него еще и сыновей-нет!

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Гость

13:12:08 26-07-2023

гость (13:08:04 26-07-2023) Вернуть 25 лет службы и крепостное право, паспорта отобрать... Может это тот же, кто ранее предлагал изъять компуктеры у населения?

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Гость

13:08:27 26-07-2023

Интересно, а сам-то народный избранник служил, что бы такое предлагать?

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Федя Митин брат

13:08:42 26-07-2023

А не проще слинять?

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Гость

13:11:38 26-07-2023

Федя Митин брат (13:08:42 26-07-2023) А не проще слинять?... Скоро в стране останутся одни депутаты. Остальные уедут.

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Гость

13:09:29 26-07-2023

Интересно, а сам-то народный избранник служил, что бы такое предлагать?

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Гость

13:11:10 26-07-2023

Бред сумасшедшего? Весна прошла, осень - не пришла. Пусть сначала ВСЕ депутаты и их родственники поучаствуют в спецоперации по 1 году, а потом предлагают что-либо.

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Гость

13:14:25 26-07-2023

Чемпионат по прогибу

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Гость

13:30:28 26-07-2023

Гость (13:14:25 26-07-2023) Чемпионат по прогибу... Да не, по идиотизму)))

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Гость

13:37:37 26-07-2023

Почему наша избирательная система не отсеевает таких персонажей?

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Гость

16:02:09 26-07-2023

Гость (13:37:37 26-07-2023) Почему наша избирательная система не отсеевает таких персона... Потому что подходит по всем критериям

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Гость

13:41:20 26-07-2023

Когда депутаты будут предлагать вообще исключить призыв, только контрактную армию? Как в НАТО?

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ВВП

13:43:01 26-07-2023

Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Нет. А вот теперь знаете, пиар, пиар. У него профессия такая.

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Гость

13:57:05 26-07-2023

ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Ну и нафига такой пиар? Показать всем, что недавно из дурки слинял?

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Гость

14:28:11 26-07-2023

Гость (13:57:05 26-07-2023) Ну и нафига такой пиар? Показать всем, что недавно из дурки ... Нет, заработать себе очко - инициативу выдвинул? Выдвинул. Значит, уже молодец. Работает. А то, что это бред, их как раз не волнует. Ну или они настолько себе не представляют, как тут все устроено, что им норм. Помните, как Матвиенко говорила, что пусть-де студенты себе для начала (!) квартиру в 50 квадратов купят, им же большая не нужна. Это ж не говорит о том, что она невменько. Только о том, что она в принципе не понимает, как живет большая часть населения.

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Гость

14:04:54 26-07-2023

ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Да он давно известен именно тем, что генерирует лютую дичь. Про боевых орлов это тоже он, по-моему.

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Гость

14:25:11 26-07-2023

ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Знала. У него всегда несколько экстравагантные высказывания Теперь и Вы его знаете.

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Юс

13:49:34 26-07-2023

Как же они, наверное, сами того не желая, любят дурь свою демонстрировать

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Гость

14:03:42 26-07-2023

Гость (13:37:37 26-07-2023) Почему наша избирательная система не отсеевает таких персона... Здрассьте. Зачем? Она всех остальных отсеивает, кто с головой и совестью в ладах.

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Гость

14:10:25 26-07-2023

Зачем нам враги они у нас во власти сидят.

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Гость

14:12:52 26-07-2023

"Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг каждого мужика...

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Гость

14:32:22 26-07-2023

Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Для чего, таких депутатов защищать? По мне, что Журавле, что дядя СЭМ. Хрен редьки не слаще.

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Гость

15:22:00 26-07-2023

Гость (14:32:22 26-07-2023) Для чего, таких депутатов защищать? По мне, что Журавле, что... Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....

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Гость

15:25:45 26-07-2023

Гость (15:22:00 26-07-2023) Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....... Родина и депутаты разные вещи.

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Гость

16:01:46 26-07-2023

Гость (15:25:45 26-07-2023) Родина и депутаты разные вещи.... "Это наша РОДИНА сынок" (с)

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Гость

16:15:26 26-07-2023

Гость (16:01:46 26-07-2023) "Это наша РОДИНА сынок" (с)... да и депутаты тоже наши))))))))))

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Гость

15:38:22 26-07-2023

Гость (15:22:00 26-07-2023) Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....... А что, враг у ворот Москвы? И нужны защитники?

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Гость

16:04:15 26-07-2023

Гость (15:38:22 26-07-2023) А что, враг у ворот Москвы? И нужны защитники?... Защитники всегда нужны, впрочем вас это не касается...речь о мужиках, а не о ЛГБТ идет...

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Гость

14:35:58 26-07-2023

Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом, раком, скв... Вы всерьез или прикидываетесь?

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Гость

15:20:26 26-07-2023

Гость (14:35:58 26-07-2023) Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом... Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких как вы в армию не берут.

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Гость

15:26:52 26-07-2023

Гость (15:20:26 26-07-2023) Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких к... Да-да, медкомиссия... Которая при мобилизации не проводится)

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Гость

16:06:15 26-07-2023

Гость (15:26:52 26-07-2023) Да-да, медкомиссия... Которая при мобилизации не проводится)... Проводится....

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Гость

16:21:44 26-07-2023

Гость (16:06:15 26-07-2023) Проводится....... Нет. Только медосмотр.

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Гость

16:43:16 26-07-2023

Гость (16:21:44 26-07-2023) Нет. Только медосмотр. ... " Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в ВС РФ" (с)

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гость

17:15:13 26-07-2023

Гость (16:21:44 26-07-2023) Нет. Только медосмотр. ... и то не всегда

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Гость

17:46:23 26-07-2023

Гость (15:20:26 26-07-2023) Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких к... И как это логично сочетается с вашим высказыванием "Служить в армии должны все"?. Вы ж не написали "Служить в армии должны все, кто прошел медкомиссию". Многие не служили именно по здоровью

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Гость

17:08:33 26-07-2023

Гость (14:35:58 26-07-2023) Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом... Этих в обоз.

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гость

20:00:27 26-07-2023

Гость (17:08:33 26-07-2023) Этих в обоз.... лучше в первую линию,представьте сразу какую нагрузку с бюджета(ну или сами допишите)снимется

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Гость

15:34:24 26-07-2023

Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Журавлев, это ты?

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Гость

16:08:21 26-07-2023

Гость (15:34:24 26-07-2023) Журавлев, это ты?... Мой помощник....

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Гость

16:08:09 26-07-2023

Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Из окопа пишешь, или женщина?

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Гость

16:37:13 26-07-2023

Гость (16:08:09 26-07-2023) Из окопа пишешь, или женщина?... Сынок, свой долг Родине отдал 48 лет назад...

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Гость

17:13:05 26-07-2023

Гость (16:37:13 26-07-2023) Сынок, свой долг Родине отдал 48 лет назад...... Ну вот, отдал и угомонишь уже, дедуля. Огурцами-помидорами займись.

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Гость

14:24:24 26-07-2023

Когда такие депутаты ГД только идут на выборы - их надо тестировать на вменяемость. Стыдно, ей богу за ГД

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Гость

14:27:26 26-07-2023

из депутатов с их помощниками можно целый полк сформировать, а если сенаторов взять, то и вообще бригаду. В этом направлении надо думать.

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Гость

14:58:39 26-07-2023

Гость (14:27:26 26-07-2023) из депутатов с их помощниками можно целый полк сформировать,... Когда в прошлом году депутаты голосовали за СВО, они прекрасно знали, что шароварники поставят под ружьё большой людской ресурс. Депутатов это не смутило. И на самом деле , пока не навезли западной техники, преимущество противника в этой сфере не имело решающего значения. Но вот Хаймерсы и беспилотники сделали своё дело… Может, надо двигаться в первую очередь в этом направлении? Наращивать потенциал оружия? ХХI век на дворе…

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Гость

16:11:01 26-07-2023

Гость (14:58:39 26-07-2023) Когда в прошлом году депутаты голосовали за СВО, они прекрас... Развиваться в направлении науки, медицины, образования нет? вариант, что бы правительства всех стран, все таки выполняли свои прямые обязанности - договаривались, тоже нет? зачем нам вообще дипломатия и умение вести переговоры? да нфиг это все, будем как бабуины просто драться друг с другом и уничтожать, как первобытные люди, миллионом больше, миллионом меньше, не жалко...

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Гость

17:22:32 26-07-2023

Гость (16:11:01 26-07-2023) Развиваться в направлении науки, медицины, образования нет? ... Пока об этом только мечтать... Чтобы развивать науку, медицину, образование - нужен мир. Долгое время мир держался на паритете сил. Ныне баланс нарушен. Если мы будем слабы, с нами никто не станет договариваться. Увы!

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Гость

19:00:14 26-07-2023

Гость (17:22:32 26-07-2023) Пока об этом только мечтать... Чтобы развивать науку, медици... Не могу согласится. В мире всего 9 стран обладают ядерным оружием, задача которого в сдерживании конфликтов. Мы же одна из этих стран. Тогда, как же маленькие европейские страны, у которых ни большой армии, ни ядерного оружия? Почему они процветают и никто не воюет с ними? А мир у нас был почти 80 лет. Сколько еще нужно времени, что бы обратить все силы внутрь страны и заняться наконец своими проблемами? У нас ведь все для этого есть и было.

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Гость

14:41:01 26-07-2023

Гость (14:28:11 26-07-2023) Нет, заработать себе очко - инициативу выдвинул? Выдвинул. З... Да мы вообще случайные слушатели их деятельности. Выбирают его в администрации президента, вот и пытается уловить желание начальства.

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Гость

15:05:02 26-07-2023

А есть еще депутат Соболев, и он прекрасен: «Те люди, которые должны идти служить в Вооруженные силы РФ, конечно им должен быть запрещен выезд из страны. Это элементарно. В основном граждане нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше чем нормальных»

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Гость

15:24:55 26-07-2023

Эта говорилка-трибунная ни в армии не служила и ни дня не трудились. Всю жизнь в дармаедстве

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Гость

15:51:11 26-07-2023

зачем возраст поднимать? есть готовая армия северной кореи в целом достаточно обученная если предположим выделить ей участок фронта за днепром где зжападная украина пусть ее берут и делают там идеальную пророссийско-корейскую украинскую область с идеалогией чучхэ перебросиь туда скажем 300 тысяч солдат и пускай воюют

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Гость

21:08:16 26-07-2023

и эти люди принимают законы?! доколе? Когда уже адекватные люди будут управлять?

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Гость

21:40:37 26-07-2023

И таких долбоюношей там хренова туча. ВВести в практику для всех чиновников любых рангов проводить опробывание своих предложений в течении 6 месяцев на себе. Пора за антинародные предложения и решения привлекать к уголовной ответственности. Максимум за основу до 30 лет и то от состояния здоровья. От 40 и старше это отправить граждан на умышленный убой. Ни здоровья ни сноровки ни реакции ни физической подготовки и т. д .

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