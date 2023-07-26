Депутат предложил поднять призывной возраст до 50 лет
Служить в армии должны все, заявил Алексей Журавлев
26 июля 2023, 13:02, ИА Амител
Призывной возраст в России нужно увеличить до 40–50 лет, а подрастающее поколение необходимо учить защищать Родину "с детского сада", заявил порталу NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев.
"Служить в армии в России должны все. Причем я вообще поднял бы призывной возраст не до 30 лет, как предлагается сделать сейчас, а до 40, а то и до 50. Держат же сейчас оборону на фронте те, кому далеко за", – сказал первый зампред комитета ГД по обороне.
Также народный избранник выразил надежду на то, что российские мужчины понимают опасность, которая сейчас угрожает России. И добавил, что те, кто не согласится с повышением призывного возраста, могут уехать из страны. Остальные же мужчины, решившие жить и работать в РФ, обязательно должны "отдать Родине и свой священный долг", независимо от возраста или семейного положения.
Накануне Госдума приняла поправку о повышении возраста срочной службы с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Таким образом, нижнюю границу призывного возраста поднимать не будут, как обещали ранее.
13:06:23 26-07-2023
А этот полупокер сам то в каких войсках служил?
14:44:53 26-07-2023
Гость (13:06:23 26-07-2023) А этот полупокер сам то в каких войсках служил?... Да он и не служил
13:08:04 26-07-2023
Вернуть 25 лет службы и крепостное право, паспорта отобрать - и это депутаты говорят, они там курят или мухоморы жрут? И у него еще и сыновей-нет!
13:12:08 26-07-2023
гость (13:08:04 26-07-2023) Вернуть 25 лет службы и крепостное право, паспорта отобрать... Может это тот же, кто ранее предлагал изъять компуктеры у населения?
13:08:27 26-07-2023
Интересно, а сам-то народный избранник служил, что бы такое предлагать?
13:08:42 26-07-2023
А не проще слинять?
13:11:38 26-07-2023
Федя Митин брат (13:08:42 26-07-2023) А не проще слинять?... Скоро в стране останутся одни депутаты. Остальные уедут.
13:09:29 26-07-2023
Интересно, а сам-то народный избранник служил, что бы такое предлагать?
13:11:10 26-07-2023
Бред сумасшедшего? Весна прошла, осень - не пришла. Пусть сначала ВСЕ депутаты и их родственники поучаствуют в спецоперации по 1 году, а потом предлагают что-либо.
13:14:25 26-07-2023
Чемпионат по прогибу
13:30:28 26-07-2023
Гость (13:14:25 26-07-2023) Чемпионат по прогибу... Да не, по идиотизму)))
13:37:37 26-07-2023
Почему наша избирательная система не отсеевает таких персонажей?
16:02:09 26-07-2023
Гость (13:37:37 26-07-2023) Почему наша избирательная система не отсеевает таких персона... Потому что подходит по всем критериям
13:41:20 26-07-2023
Когда депутаты будут предлагать вообще исключить призыв, только контрактную армию? Как в НАТО?
13:43:01 26-07-2023
Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Нет. А вот теперь знаете, пиар, пиар. У него профессия такая.
13:57:05 26-07-2023
ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Ну и нафига такой пиар? Показать всем, что недавно из дурки слинял?
14:28:11 26-07-2023
Гость (13:57:05 26-07-2023) Ну и нафига такой пиар? Показать всем, что недавно из дурки ... Нет, заработать себе очко - инициативу выдвинул? Выдвинул. Значит, уже молодец. Работает. А то, что это бред, их как раз не волнует. Ну или они настолько себе не представляют, как тут все устроено, что им норм. Помните, как Матвиенко говорила, что пусть-де студенты себе для начала (!) квартиру в 50 квадратов купят, им же большая не нужна. Это ж не говорит о том, что она невменько. Только о том, что она в принципе не понимает, как живет большая часть населения.
14:04:54 26-07-2023
ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Да он давно известен именно тем, что генерирует лютую дичь. Про боевых орлов это тоже он, по-моему.
14:25:11 26-07-2023
ВВП (13:43:01 26-07-2023) Вот вы знали до этого депутата Госдумы Алексея Журавлева. Не... Знала. У него всегда несколько экстравагантные высказывания Теперь и Вы его знаете.
13:49:34 26-07-2023
Как же они, наверное, сами того не желая, любят дурь свою демонстрировать
14:03:42 26-07-2023
Гость (13:37:37 26-07-2023) Почему наша избирательная система не отсеевает таких персона... Здрассьте. Зачем? Она всех остальных отсеивает, кто с головой и совестью в ладах.
14:10:25 26-07-2023
Зачем нам враги они у нас во власти сидят.
14:12:52 26-07-2023
"Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг каждого мужика...
14:32:22 26-07-2023
Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Для чего, таких депутатов защищать? По мне, что Журавле, что дядя СЭМ. Хрен редьки не слаще.
15:22:00 26-07-2023
Гость (14:32:22 26-07-2023) Для чего, таких депутатов защищать? По мне, что Журавле, что... Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....
15:25:45 26-07-2023
Гость (15:22:00 26-07-2023) Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....... Родина и депутаты разные вещи.
16:01:46 26-07-2023
Гость (15:25:45 26-07-2023) Родина и депутаты разные вещи.... "Это наша РОДИНА сынок" (с)
16:15:26 26-07-2023
Гость (16:01:46 26-07-2023) "Это наша РОДИНА сынок" (с)... да и депутаты тоже наши))))))))))
15:38:22 26-07-2023
Гость (15:22:00 26-07-2023) Видимо вам слово РОДИНА не знакомо....... А что, враг у ворот Москвы? И нужны защитники?
16:04:15 26-07-2023
Гость (15:38:22 26-07-2023) А что, враг у ворот Москвы? И нужны защитники?... Защитники всегда нужны, впрочем вас это не касается...речь о мужиках, а не о ЛГБТ идет...
14:35:58 26-07-2023
Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом, раком, скв... Вы всерьез или прикидываетесь?
15:20:26 26-07-2023
Гость (14:35:58 26-07-2023) Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом... Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких как вы в армию не берут.
15:26:52 26-07-2023
Гость (15:20:26 26-07-2023) Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких к... Да-да, медкомиссия... Которая при мобилизации не проводится)
16:06:15 26-07-2023
Гость (15:26:52 26-07-2023) Да-да, медкомиссия... Которая при мобилизации не проводится)... Проводится....
16:21:44 26-07-2023
Гость (16:06:15 26-07-2023) Проводится....... Нет. Только медосмотр.
16:43:16 26-07-2023
Гость (16:21:44 26-07-2023) Нет. Только медосмотр. ... " Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное и военное время в ВС РФ" (с)
17:15:13 26-07-2023
Гость (16:21:44 26-07-2023) Нет. Только медосмотр. ... и то не всегда
17:46:23 26-07-2023
Гость (15:20:26 26-07-2023) Не прикидывайтесь, для этого медкомиссия существует, таких к... И как это логично сочетается с вашим высказыванием "Служить в армии должны все"?. Вы ж не написали "Служить в армии должны все, кто прошел медкомиссию". Многие не служили именно по здоровью
17:08:33 26-07-2023
Гость (14:35:58 26-07-2023) Шизики, аутисты, безногие, безглазые, больные муковисцидозом... Этих в обоз.
20:00:27 26-07-2023
Гость (17:08:33 26-07-2023) Этих в обоз.... лучше в первую линию,представьте сразу какую нагрузку с бюджета(ну или сами допишите)снимется
15:34:24 26-07-2023
Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Журавлев, это ты?
16:08:21 26-07-2023
Гость (15:34:24 26-07-2023) Журавлев, это ты?... Мой помощник....
16:08:09 26-07-2023
Гость (14:12:52 26-07-2023) "Служить в армии должны все", абсолютно правильно, это долг ... Из окопа пишешь, или женщина?
16:37:13 26-07-2023
Гость (16:08:09 26-07-2023) Из окопа пишешь, или женщина?... Сынок, свой долг Родине отдал 48 лет назад...
17:13:05 26-07-2023
Гость (16:37:13 26-07-2023) Сынок, свой долг Родине отдал 48 лет назад...... Ну вот, отдал и угомонишь уже, дедуля. Огурцами-помидорами займись.
14:24:24 26-07-2023
Когда такие депутаты ГД только идут на выборы - их надо тестировать на вменяемость. Стыдно, ей богу за ГД
14:27:26 26-07-2023
из депутатов с их помощниками можно целый полк сформировать, а если сенаторов взять, то и вообще бригаду. В этом направлении надо думать.
14:58:39 26-07-2023
Гость (14:27:26 26-07-2023) из депутатов с их помощниками можно целый полк сформировать,... Когда в прошлом году депутаты голосовали за СВО, они прекрасно знали, что шароварники поставят под ружьё большой людской ресурс. Депутатов это не смутило. И на самом деле , пока не навезли западной техники, преимущество противника в этой сфере не имело решающего значения. Но вот Хаймерсы и беспилотники сделали своё дело… Может, надо двигаться в первую очередь в этом направлении? Наращивать потенциал оружия? ХХI век на дворе…
16:11:01 26-07-2023
Гость (14:58:39 26-07-2023) Когда в прошлом году депутаты голосовали за СВО, они прекрас... Развиваться в направлении науки, медицины, образования нет? вариант, что бы правительства всех стран, все таки выполняли свои прямые обязанности - договаривались, тоже нет? зачем нам вообще дипломатия и умение вести переговоры? да нфиг это все, будем как бабуины просто драться друг с другом и уничтожать, как первобытные люди, миллионом больше, миллионом меньше, не жалко...
17:22:32 26-07-2023
Гость (16:11:01 26-07-2023) Развиваться в направлении науки, медицины, образования нет? ... Пока об этом только мечтать... Чтобы развивать науку, медицину, образование - нужен мир. Долгое время мир держался на паритете сил. Ныне баланс нарушен. Если мы будем слабы, с нами никто не станет договариваться. Увы!
19:00:14 26-07-2023
Гость (17:22:32 26-07-2023) Пока об этом только мечтать... Чтобы развивать науку, медици... Не могу согласится. В мире всего 9 стран обладают ядерным оружием, задача которого в сдерживании конфликтов. Мы же одна из этих стран. Тогда, как же маленькие европейские страны, у которых ни большой армии, ни ядерного оружия? Почему они процветают и никто не воюет с ними? А мир у нас был почти 80 лет. Сколько еще нужно времени, что бы обратить все силы внутрь страны и заняться наконец своими проблемами? У нас ведь все для этого есть и было.
14:41:01 26-07-2023
Гость (14:28:11 26-07-2023) Нет, заработать себе очко - инициативу выдвинул? Выдвинул. З... Да мы вообще случайные слушатели их деятельности. Выбирают его в администрации президента, вот и пытается уловить желание начальства.
15:05:02 26-07-2023
А есть еще депутат Соболев, и он прекрасен: «Те люди, которые должны идти служить в Вооруженные силы РФ, конечно им должен быть запрещен выезд из страны. Это элементарно. В основном граждане нормальные патриоты. Ну есть же и негодяи, и, к сожалению, их вдвое больше чем нормальных»
15:24:55 26-07-2023
Эта говорилка-трибунная ни в армии не служила и ни дня не трудились. Всю жизнь в дармаедстве
15:51:11 26-07-2023
зачем возраст поднимать? есть готовая армия северной кореи в целом достаточно обученная если предположим выделить ей участок фронта за днепром где зжападная украина пусть ее берут и делают там идеальную пророссийско-корейскую украинскую область с идеалогией чучхэ перебросиь туда скажем 300 тысяч солдат и пускай воюют
21:08:16 26-07-2023
и эти люди принимают законы?! доколе? Когда уже адекватные люди будут управлять?
21:40:37 26-07-2023
И таких долбоюношей там хренова туча. ВВести в практику для всех чиновников любых рангов проводить опробывание своих предложений в течении 6 месяцев на себе. Пора за антинародные предложения и решения привлекать к уголовной ответственности. Максимум за основу до 30 лет и то от состояния здоровья. От 40 и старше это отправить граждан на умышленный убой. Ни здоровья ни сноровки ни реакции ни физической подготовки и т. д .