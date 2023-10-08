Депутат рассказал, почему нельзя выкладывать видео с соседями в интернет

Такой ролик может подвести вас под уголовную статью

08 октября 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о том, почему нельзя выкладывать видеоролики с соседями в интернете. Его слова передает РИА Новости.

По словам депутата, делать снимки и видеоролики с соседями можно, но если они окажутся в Сети, то нужно понимать, что распространение таких материалов возможно только с разрешения людей, попавших в кадр.

Сбор и распространение информации, которая может составлять личную или семейную тайну, наказывается согласно статье 137 УК РФ "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Гаврилов добавил, что если снимки вашего дома попали на запись, сделанную, например, Росреестром для уточнения данных, то добиться возбуждения дела не удастся.