Депутат сравнил ЕГЭ с "кощеевым яйцом", которое можно отдать мигрантам

Петр Толстой напомнил, что институт ЕГЭ создавался около 20 лет, поэтому понадобится 5-7 лет, чтобы избавиться от этого экзамена

07 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com/Unseen Studio/

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил в интервью "Парламентской газете", что ЕГЭ никак не приживается к российским традициям и является искусственным методом контроля за получением знаний.

"Сторонники ЕГЭ охраняют его как "кощеево яйцо" и говорят, что вы, мол, предложите что-то свое, прежде чем отменить то, что соорудили мы. Но у нас это "что-то свое" всегда было – это выпускные и вступительные экзамены, которые были в царской и советской России. Так что этот аргумент защитников ЕГЭ предлагаю просто забыть как не имеющий под собой достаточных оснований", – подчеркнул Толстой.

Он отметил, что первый шаг к отмене ЕГЭ уже сделан – по предложению президента России принято решение позволить пересдачу одного из экзаменов. Однако, указал Толстой, защитники "кощеева яйца" уже постарались обессмыслить инициативу, занеся пересдачу в те сроки, которые делают ее практически бессмысленной с точки зрения влияния на поступление в университет.

Толстой уточнил, что институт ЕГЭ создавался около 20 лет, поэтому понадобится 5-7 лет, чтобы избавиться от этого экзамена.

По мнению парламентария, ЕГЭ можно применять, например, при сдаче мигрантами экзаменов по русскому языку.