Депутат сравнил ЕГЭ с "кощеевым яйцом", которое можно отдать мигрантам
Петр Толстой напомнил, что институт ЕГЭ создавался около 20 лет, поэтому понадобится 5-7 лет, чтобы избавиться от этого экзамена
07 августа 2024, 14:40, ИА Амител
Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой заявил в интервью "Парламентской газете", что ЕГЭ никак не приживается к российским традициям и является искусственным методом контроля за получением знаний.
"Сторонники ЕГЭ охраняют его как "кощеево яйцо" и говорят, что вы, мол, предложите что-то свое, прежде чем отменить то, что соорудили мы. Но у нас это "что-то свое" всегда было – это выпускные и вступительные экзамены, которые были в царской и советской России. Так что этот аргумент защитников ЕГЭ предлагаю просто забыть как не имеющий под собой достаточных оснований", – подчеркнул Толстой.
Он отметил, что первый шаг к отмене ЕГЭ уже сделан – по предложению президента России принято решение позволить пересдачу одного из экзаменов. Однако, указал Толстой, защитники "кощеева яйца" уже постарались обессмыслить инициативу, занеся пересдачу в те сроки, которые делают ее практически бессмысленной с точки зрения влияния на поступление в университет.
Толстой уточнил, что институт ЕГЭ создавался около 20 лет, поэтому понадобится 5-7 лет, чтобы избавиться от этого экзамена.
По мнению парламентария, ЕГЭ можно применять, например, при сдаче мигрантами экзаменов по русскому языку.
14:59:55 07-08-2024
отличный экзамен, кто против - похоже просто дуют в дудку "не читал но осуждаю"
15:05:15 07-08-2024
Не знаю каким твёрдолобым нужно быть чтобы отвергать удобство сдачи ЕГЭ. А "куча" минусов это протянуть за уши страдания мамаш.
16:28:32 07-08-2024
На ЕГЭ трудно дать взятку компьютеру и пропихнуть волосатой лапой свою дитятку, вот и бесятся всякие там "потомки графьев".
13:55:12 08-08-2024
Гость (16:28:32 07-08-2024) На ЕГЭ трудно дать взятку компьютеру и пропихнуть волосатой ... Да? А как же тогда дети не самых бедных родителей из не очень далеких горных республик сдавали егэ на 146 баллов из 100 возможных?
17:50:32 07-08-2024
ЕГЭ дал возможность одаренным детям из провинции поступать в лучшие столичные вузы. а если у тебя нет денег, будь ты хоть тысячу раз одарен, не наездишься в пять вузов сдавать вступительные экзамены. Говорю как мать ребенка, поступившего в престижный московский вуз, не вставая с дивана. Хотя минусы тоже есть, но в целом формат неплох