Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"

Так он отреагировал на просьбу коллеги взять на контроль ситуацию с наркоманами

26 февраля 2025, 11:23, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com / Waldemar

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении россиян, заявив, что они "хорошо живут", если "ездят за закладками на такси". Об этом сообщает Tagilcity.ru.

Парламентарий высказался во время заседания городской думы, после выступлений депутата Тимофея Жукова. Его коллега попросил усилить контроль за пассажирами такси, которые не только ездят за запрещенными веществами, но и даже употребляют их в автомобиле.