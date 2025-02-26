Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"
Так он отреагировал на просьбу коллеги взять на контроль ситуацию с наркоманами
26 февраля 2025, 11:23, ИА Амител
Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении россиян, заявив, что они "хорошо живут", если "ездят за закладками на такси". Об этом сообщает Tagilcity.ru.
Парламентарий высказался во время заседания городской думы, после выступлений депутата Тимофея Жукова. Его коллега попросил усилить контроль за пассажирами такси, которые не только ездят за запрещенными веществами, но и даже употребляют их в автомобиле.
"А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то", – заявил Колесников в ходе заседания городской думы.
11:26:37 26-02-2025
Реально клооуны
11:33:05 26-02-2025
ой дура-а-ак!? ©
11:52:50 26-02-2025
Гость (11:33:05 26-02-2025) ой дура-а-ак!? ©...
Друган той, у которой макарошки всегда по одной цене
11:42:07 26-02-2025
Ну логика есть, значит такси окупается
12:12:25 26-02-2025
Гость (11:42:07 26-02-2025) Ну логика есть, значит такси окупается... тут вообще можно сделать далеко идущие выводы, что экономика России на небывалом подъёме, раз наркоманы за дозой на такси ездят...!?
12:29:38 26-02-2025
Гость (12:12:25 26-02-2025) тут вообще можно сделать далеко идущие выводы, что экономика... Как минимум, наркоши не голодают
14:03:56 26-02-2025
Гость (12:29:38 26-02-2025) Как минимум, наркоши не голодают... остаётся ещё только наркотики рекламировать как средство от голода?
12:19:59 26-02-2025
Клоунесса
12:20:39 26-02-2025
Знал бы он как приходится вкалывать, чтоб такой досуг себе позволить.
Ему то явно домой привозят
12:36:55 26-02-2025
После слов - "А что мы тут плачемся-то" Дума постановила делать закладки на рабочем месте депутатов. Посещаемость заседаний поднялась до 99.97%. Руководству доставка на дом.
12:37:45 26-02-2025
Наркоторговцы, конечно, очень хорошо живут, посмотрите на цыганские дворцы.
12:40:48 26-02-2025
Почему электроэнергия в России в 40 раз дороже, чем в Финляндии? Может поэтому кто-то хорошо живет? В Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.
13:07:42 26-02-2025
Гость (12:40:48 26-02-2025) Почему электроэнергия в России в 40 раз дороже, чем в Финл... С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .
Финляндия, июнь 2024:
Домохозяйства: Цена 0.173 USD за kWh. Средняя цена в мире составляет 0.151 USD за kWh.
Бизнес: Цена 0.114 USD за kWh. Средняя цена в мире составляет 0.147 USD за kWh.
0,173 евро (более 18 р) за кВт хто грубо говоря в 4 раза дороже чем в РФ.
15:17:00 26-02-2025
Гость (13:07:42 26-02-2025) С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .... Почему бензин в Росии в 28 раз дороже, чем в Венесуэле? Опять отговорку найдешь?
13:10:08 26-02-2025
€1,12 за 1 МВт·ч. --- на сайте Минэнерго Финляндии?
15:17:24 26-02-2025
прям как в анекдоте почти, не в 40 раз - а в 4 раза, и не дороже - а дешевле
15:19:25 26-02-2025
Гость (13:07:42 26-02-2025) С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .... Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве после выхода этих стран из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Как свидетельствуют данные биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.
09:10:56 27-02-2025
Это и есть уровень наших депутатов?Так чего же нам тогда ждать?