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Депутат заявил, что россияне хорошо живут, если "ездят за закладками на такси"

Так он отреагировал на просьбу коллеги взять на контроль ситуацию с наркоманами

26 февраля 2025, 11:23, ИА Амител

Автомобиль такси / Фото: unsplash.com / Waldemar
Автомобиль такси / Фото: unsplash.com / Waldemar

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников высказался о финансовом положении россиян, заявив, что они "хорошо живут", если "ездят за закладками на такси". Об этом сообщает Tagilcity.ru.

Парламентарий высказался во время заседания городской думы, после выступлений депутата Тимофея Жукова. Его коллега попросил усилить контроль за пассажирами такси, которые не только ездят за запрещенными веществами, но и даже употребляют их в автомобиле.

"А так-то я вижу, что у нас народ живет вообще неплохо, Тимофей Романович. За закладками на такси ездят. Вообще хорошо. А что мы тут плачемся-то", – заявил Колесников в ходе заседания городской думы.

депутаты

Комментарии 18

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Гость

11:26:37 26-02-2025

Реально клооуны

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Гость

11:33:05 26-02-2025

ой дура-а-ак!? ©

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Гость

11:52:50 26-02-2025

Гость (11:33:05 26-02-2025) ой дура-а-ак!? ©...
Друган той, у которой макарошки всегда по одной цене

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Гость

11:42:07 26-02-2025

Ну логика есть, значит такси окупается

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Гость

12:12:25 26-02-2025

Гость (11:42:07 26-02-2025) Ну логика есть, значит такси окупается... тут вообще можно сделать далеко идущие выводы, что экономика России на небывалом подъёме, раз наркоманы за дозой на такси ездят...!?

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Гость

12:29:38 26-02-2025

Гость (12:12:25 26-02-2025) тут вообще можно сделать далеко идущие выводы, что экономика... Как минимум, наркоши не голодают

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Гость

14:03:56 26-02-2025

Гость (12:29:38 26-02-2025) Как минимум, наркоши не голодают... остаётся ещё только наркотики рекламировать как средство от голода?

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Гость

12:19:59 26-02-2025

Клоунесса

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Гость

12:20:39 26-02-2025

Знал бы он как приходится вкалывать, чтоб такой досуг себе позволить.
Ему то явно домой привозят

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бийчанин

12:36:55 26-02-2025

После слов - "А что мы тут плачемся-то" Дума постановила делать закладки на рабочем месте депутатов. Посещаемость заседаний поднялась до 99.97%. Руководству доставка на дом.

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Гость

12:37:45 26-02-2025

Наркоторговцы, конечно, очень хорошо живут, посмотрите на цыганские дворцы.

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Гость

12:40:48 26-02-2025

Почему электроэнергия в России в 40 раз дороже, чем в Финляндии? Может поэтому кто-то хорошо живет? В Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.

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Гость

13:07:42 26-02-2025

Гость (12:40:48 26-02-2025) Почему электроэнергия в России в 40 раз дороже, чем в Финл... С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .

Финляндия, июнь 2024:
Домохозяйства: Цена 0.173 USD за kWh. Средняя цена в мире составляет 0.151 USD за kWh.
Бизнес: Цена 0.114 USD за kWh. Средняя цена в мире составляет 0.147 USD за kWh.

0,173 евро (более 18 р) за кВт хто грубо говоря в 4 раза дороже чем в РФ.

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Гость

15:17:00 26-02-2025

Гость (13:07:42 26-02-2025) С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .... Почему бензин в Росии в 28 раз дороже, чем в Венесуэле? Опять отговорку найдешь?

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Гость

13:10:08 26-02-2025

€1,12 за 1 МВт·ч. --- на сайте Минэнерго Финляндии?

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ололо

15:17:24 26-02-2025

прям как в анекдоте почти, не в 40 раз - а в 4 раза, и не дороже - а дешевле

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Гость

15:19:25 26-02-2025

Гость (13:07:42 26-02-2025) С глузду съехав? 1,12 евро за мегаватчас.. Только поржать, .... Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве после выхода этих стран из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Как свидетельствуют данные биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.

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Афиноген

09:10:56 27-02-2025

Это и есть уровень наших депутатов?Так чего же нам тогда ждать?

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