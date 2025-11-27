Депутаты хотят запретить отправку интимных фото без согласия получателя

Инициатива направлена на защиту граждан от цифровой агрессии

27 ноября 2025, 18:00, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

В Госдуме разработан законопроект, устанавливающий административную ответственность за рассылку интимных изображений без согласия получателя, пишет РИА Новости. С инициативой выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева.

Парламентарии отмечают, что с проблемой массово сталкиваются женщины, получающие нежелательные интимные фото как в личных сообщениях, так и через технологии беспроводной связи в общественных местах. По словам авторов инициативы, жертвы таких действий испытывают серьезный психологический стресс, но редко обращаются в правоохранительные органы.

«Действующее законодательство регулирует этот вопрос лишь фрагментарно. Судебная практика квалифицирует подобные действия как распространение порнографии, но такое применение уголовной ответственности требует сложной экспертизы и часто признается несоразмерным», – отмечается в документе.

Новая мера, по мнению депутатов, создаст эффективный механизм защиты граждан от цифровой агрессии, снизит уровень насилия в интернет-среде и предоставит правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобных нарушений.

