Депутаты хотят запретить отправку интимных фото без согласия получателя
Инициатива направлена на защиту граждан от цифровой агрессии
27 ноября 2025, 18:00, ИА Амител
В Госдуме разработан законопроект, устанавливающий административную ответственность за рассылку интимных изображений без согласия получателя, пишет РИА Новости. С инициативой выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Олег Леонов и Ксения Горячева.
Парламентарии отмечают, что с проблемой массово сталкиваются женщины, получающие нежелательные интимные фото как в личных сообщениях, так и через технологии беспроводной связи в общественных местах. По словам авторов инициативы, жертвы таких действий испытывают серьезный психологический стресс, но редко обращаются в правоохранительные органы.
«Действующее законодательство регулирует этот вопрос лишь фрагментарно. Судебная практика квалифицирует подобные действия как распространение порнографии, но такое применение уголовной ответственности требует сложной экспертизы и часто признается несоразмерным», – отмечается в документе.
Новая мера, по мнению депутатов, создаст эффективный механизм защиты граждан от цифровой агрессии, снизит уровень насилия в интернет-среде и предоставит правоохранительным органам понятный инструмент для пресечения подобных нарушений.
Ранее петербурженку оштрафовали на 100 тысяч рублей за отправку интимных фото в рабочий чат.
18:31:36 27-11-2025
А как можно узнать, что тебе хотят прислать? Если ещё не прислали и ждут разрешения
18:46:45 27-11-2025
Так мы рождаемость не поднимем, да если бы я у всех спрашивал
21:22:28 27-11-2025
Высыпайте мне!
03:00:47 28-11-2025
так вот они там чем заняты на заседаниях. ну ясно чо...дик-пик
11:21:39 28-11-2025
Бред какой-то, у нас все проблемы в стране уже решены, такой .... занимаются ?