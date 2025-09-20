Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за отправку интимных фото в рабочий чат

Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в полицию

20 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Жительница Санкт-Петербурга была привлечена к административной ответственности за отправку интимных фотографий в рабочий чат, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, женщина перепутала чаты. Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной в нарушении законодательства о распространении порнографических материалов и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

Юристы поясняют, что подобные действия могут квалифицироваться либо как мелкое хулиганство (если отсутствует порнографический характер), либо как распространение порнографии (в более серьезных случаях). Наказание применяется независимо от типа чата – рабочего, родительского или соседского.