Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за отправку интимных фото в рабочий чат

Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в полицию

20 сентября 2025, 07:30, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru
Жительница Санкт-Петербурга была привлечена к административной ответственности за отправку интимных фотографий в рабочий чат, сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, женщина перепутала чаты. Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По результатам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной в нарушении законодательства о распространении порнографических материалов и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.

Юристы поясняют, что подобные действия могут квалифицироваться либо как мелкое хулиганство (если отсутствует порнографический характер), либо как распространение порнографии (в более серьезных случаях). Наказание применяется независимо от типа чата – рабочего, родительского или соседского.

Комментарии 7

Avatar Picture
Musik

07:58:13 20-09-2025

У нас на работе такого не случалось.
Жаль...

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:10:53 20-09-2025

Так, нука фото в студию!
А то там наверное штраф не справедливо выписывали?!

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

10:39:32 20-09-2025

Гость (08:10:53 20-09-2025) Так, нука фото в студию! А то там наверное штраф не спра... Штраф за то что такая страшная буженина.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:58 20-09-2025

Так-то да. До сих пор нет юридически точного определения порнографии. И нет определения, чем порнография отличается от эротики. А это разные статьи.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:47:06 20-09-2025

мужики сейчас проклянут эту жалобщицу.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:25:53 20-09-2025

Гость (12:47:06 20-09-2025) мужики сейчас проклянут эту жалобщицу.... Это точно из баб кто-то приревновал...

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:51:41 21-09-2025

Гость (20:25:53 20-09-2025) Это точно из баб кто-то приревновал...... Старушка видать какая-то позавидовала.

  2 Нравится
Ответить
