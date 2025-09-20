Петербурженка оштрафована на 100 тысяч рублей за отправку интимных фото в рабочий чат
Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в полицию
20 сентября 2025, 07:30, ИА Амител
Жительница Санкт-Петербурга была привлечена к административной ответственности за отправку интимных фотографий в рабочий чат, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, женщина перепутала чаты. Коллеги женщины зафиксировали факт получения нежелательного контента и обратились с заявлением в правоохранительные органы.
По результатам рассмотрения дела суд признал гражданку виновной в нарушении законодательства о распространении порнографических материалов и назначил ей штраф в размере 100 тысяч рублей.
Юристы поясняют, что подобные действия могут квалифицироваться либо как мелкое хулиганство (если отсутствует порнографический характер), либо как распространение порнографии (в более серьезных случаях). Наказание применяется независимо от типа чата – рабочего, родительского или соседского.
У нас на работе такого не случалось.
Жаль...
08:10:53 20-09-2025
Так, нука фото в студию!
А то там наверное штраф не справедливо выписывали?!
10:39:32 20-09-2025
Гость (08:10:53 20-09-2025) Так, нука фото в студию! А то там наверное штраф не спра... Штраф за то что такая страшная буженина.
10:56:58 20-09-2025
Так-то да. До сих пор нет юридически точного определения порнографии. И нет определения, чем порнография отличается от эротики. А это разные статьи.
12:47:06 20-09-2025
мужики сейчас проклянут эту жалобщицу.
20:25:53 20-09-2025
Гость (12:47:06 20-09-2025) мужики сейчас проклянут эту жалобщицу.... Это точно из баб кто-то приревновал...
12:51:41 21-09-2025
Гость (20:25:53 20-09-2025) Это точно из баб кто-то приревновал...... Старушка видать какая-то позавидовала.