В Барнауле парень притворялся Дианой, чтобы интимными фото шантажировать сибиряка

Потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей

20 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

25-летний барнаулец организовал схему вымогательства, притворяясь в соцсетях девушкой по имени Диана, сообщает издание "Юг Сибири".

После установления доверительных отношений с 27-летним жителем Абакана злоумышленник начал шантажировать жертву, угрожая распространением интимных фотографий. Под давлением потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили личность преступника и возбудили уголовное дело по статье 163 ("Вымогательство").

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Изъяты электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Ранее 31-летний житель Алтайского края разослал интимные фотографии своего коллеги. Сделал он это из мести. Воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.