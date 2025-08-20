В Барнауле парень притворялся Дианой, чтобы интимными фото шантажировать сибиряка
Потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей
20 августа 2025, 14:00, ИА Амител
25-летний барнаулец организовал схему вымогательства, притворяясь в соцсетях девушкой по имени Диана, сообщает издание "Юг Сибири".
После установления доверительных отношений с 27-летним жителем Абакана злоумышленник начал шантажировать жертву, угрожая распространением интимных фотографий. Под давлением потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей.
Правоохранительные органы установили личность преступника и возбудили уголовное дело по статье 163 ("Вымогательство").
Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Изъяты электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.
Ранее 31-летний житель Алтайского края разослал интимные фотографии своего коллеги. Сделал он это из мести. Воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.
14:03:36 20-08-2025
точно притворялся?
14:41:34 20-08-2025
бгг (14:03:36 20-08-2025) точно притворялся?... Всей правды мы не узнаем
14:07:37 20-08-2025
Как говорят у нас в Тайланде: не очень хорошо, когда у твоей девушки СТРУЧЁК больше, чем у тебя.
14:15:30 20-08-2025
Мда, если попадет на зону, то точно Дианой может стать.
17:55:56 20-08-2025
Мда (14:15:30 20-08-2025) Мда, если попадет на зону, то точно Дианой может стать.... хороший бизнес за 9 тыс. рубл. Не то что депутаты.
14:16:58 20-08-2025
вот телефон зло😂, раньше что бы сделать фото был целый ритуал: одеться, расчесаться, выйти на улицу, прийти в фотоателье, очередь, сфотографироваться, через три дня проделать тот же путь, что бы получить фотографию
14:46:36 20-08-2025
Яло (14:16:58 20-08-2025) вот телефон зло😂, раньше что бы сделать фото был целый риту... В этом случае раздеться
22:40:36 20-08-2025
Гость (14:46:36 20-08-2025) В этом случае раздеться... Непроканало бы раздеться и по улице проследовать в фотоателье))))