В Барнауле парень притворялся Дианой, чтобы интимными фото шантажировать сибиряка

Потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей

20 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

25-летний барнаулец организовал схему вымогательства, притворяясь в соцсетях девушкой по имени Диана, сообщает издание "Юг Сибири".

После установления доверительных отношений с 27-летним жителем Абакана злоумышленник начал шантажировать жертву, угрожая распространением интимных фотографий. Под давлением потерпевший перевел вымогателю 9 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили личность преступника и возбудили уголовное дело по статье 163 ("Вымогательство").

Подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы. Изъяты электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

Ранее 31-летний житель Алтайского края разослал интимные фотографии своего коллеги. Сделал он это из мести. Воспользовавшись моментом, когда коллега оставил компьютер без присмотра, получил доступ к его личной переписке. В веб-версии мессенджеров он обнаружил интимное фото, которое скачал и разослал другим сотрудникам организации через электронную почту.

Житель Алтая опубликовал интимные фото "бывшей" и стал фигурантом трех уголовных дел

В ходе расследования дел о распространении частных сведений и вымогательстве денег следователи уличили мужчину в хранении наркотиков
бгг

14:03:36 20-08-2025

точно притворялся?

Гость

14:41:34 20-08-2025

бгг (14:03:36 20-08-2025) точно притворялся?... Всей правды мы не узнаем

У Пак Йон

14:07:37 20-08-2025

Как говорят у нас в Тайланде: не очень хорошо, когда у твоей девушки СТРУЧЁК больше, чем у тебя.

Мда

14:15:30 20-08-2025

Мда, если попадет на зону, то точно Дианой может стать.

Гость

17:55:56 20-08-2025

Мда (14:15:30 20-08-2025) Мда, если попадет на зону, то точно Дианой может стать.... хороший бизнес за 9 тыс. рубл. Не то что депутаты.

Яло

14:16:58 20-08-2025

вот телефон зло😂, раньше что бы сделать фото был целый ритуал: одеться, расчесаться, выйти на улицу, прийти в фотоателье, очередь, сфотографироваться, через три дня проделать тот же путь, что бы получить фотографию

Гость

14:46:36 20-08-2025

Яло (14:16:58 20-08-2025) вот телефон зло😂, раньше что бы сделать фото был целый риту... В этом случае раздеться

гость

22:40:36 20-08-2025

Гость (14:46:36 20-08-2025) В этом случае раздеться... Непроканало бы раздеться и по улице проследовать в фотоателье))))

