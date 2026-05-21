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Депутаты потребовали остановить необоснованный рост цен на мороженое

Расходы на покупку мороженого для семьи из трех человек уже могут превысить 400–500 рублей

21 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил ТАСС, что объективных причин для повышения цен на мороженое в России сейчас нет. Он потребовал провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное подорожание этого продукта.

«У меня простой вопрос к торговым сетям и производителям: почему в мае этого года снова так сильно подорожало мороженое?» — сказал Миронов, напомнив, что похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году.

По его словам, расходы на покупку мороженого для семьи из трех человек уже могут превысить 400–500 рублей, что доступно не всем.

«Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. Пора наводить порядок. Самое время Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного продукта», — подчеркнул депутат.

Миронов также отверг основные аргументы производителей. Курс рубля сейчас выгоден для импортных покупок, поэтому ссылаться на его волатильность некорректно. Молоко, сливочное масло, сливки и сахар в рознице подорожали, но не настолько сильно.

Увеличение стоимости упаковки, по его словам, мало влияет на конечную цену. А рост затрат на логистику одинаков для всех товаров, поэтому этот довод тоже не объясняет резкого скачка цен именно на мороженое.

       

Комментарии 13

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Гость

10:37:27 21-05-2026

Цена на мороженое-депутатская тема?

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Гость

10:42:41 21-05-2026

Гость (10:37:27 21-05-2026) Цена на мороженое-депутатская тема?...
депутатская тема - все, где можно хайпануть перед выборами

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Гость

10:44:02 21-05-2026

Гость (10:37:27 21-05-2026) Цена на мороженое-депутатская тема?... Ну на тему цены картошки ещё могут поговорить. А про что ещё? Не про цены на квартиры машины же.

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Гость

11:24:34 21-05-2026

Гость (10:44:02 21-05-2026) Ну на тему цены картошки ещё могут поговорить. А про что ещё...
их бредятина уже так всем надоела, что не знают про что бурагозить

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Гость

10:46:58 21-05-2026

Про налоги не забыли, которые сами навертели?! И повышение з/п сотрудников

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dok_СФ

10:48:49 21-05-2026

Разбушевался десантник.

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Гость

10:53:01 21-05-2026

Тьфу на мороженое! Остановите рост цена на ЖКХ, бензин и налоги!!!!

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Гость

11:12:27 21-05-2026

Может лучше на лекарства цены остановить, хрен с ним с мороженным

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Гость

11:13:43 21-05-2026

Все логично к новому году дорожают елки, к 8 марта - цветы, к родительскому дню - ритуальные принадлежности, к лету - мороженое, все хотят урвать сверх прибыль.

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Гость

11:26:19 21-05-2026

А ножкой топнули? Если нет, то нещитово.

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dok_СФ

12:01:50 21-05-2026

"У меня простой вопрос к торговым сетям и.." Инфляцию уконтропупить, цены устаканятся. (Кошельки не позволят)

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Гость

12:16:27 21-05-2026

а рост цен на пиво вы не хотите остановить ?

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Прохожий

14:26:06 21-05-2026

Необоснованный рост цен на жильё остановить "не шмогли", взялись за то, что им по силам :-)

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