Депутаты потребовали остановить необоснованный рост цен на мороженое

Расходы на покупку мороженого для семьи из трех человек уже могут превысить 400–500 рублей

21 мая 2026, 10:33, ИА Амител

Мороженое / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил ТАСС, что объективных причин для повышения цен на мороженое в России сейчас нет. Он потребовал провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное подорожание этого продукта.

«У меня простой вопрос к торговым сетям и производителям: почему в мае этого года снова так сильно подорожало мороженое?» — сказал Миронов, напомнив, что похожая ситуация наблюдалась и в прошлом году.

По его словам, расходы на покупку мороженого для семьи из трех человек уже могут превысить 400–500 рублей, что доступно не всем.

«Налицо банальная сезонная жажда наживы, хотя на рынке мороженого прибыль и так высокая. Пора наводить порядок. Самое время Минпромторгу и отраслевым ассоциациям провести разъяснительную работу с производителями и исключить необоснованное повышение стоимости популярного продукта», — подчеркнул депутат.

Миронов также отверг основные аргументы производителей. Курс рубля сейчас выгоден для импортных покупок, поэтому ссылаться на его волатильность некорректно. Молоко, сливочное масло, сливки и сахар в рознице подорожали, но не настолько сильно.

Увеличение стоимости упаковки, по его словам, мало влияет на конечную цену. А рост затрат на логистику одинаков для всех товаров, поэтому этот довод тоже не объясняет резкого скачка цен именно на мороженое.