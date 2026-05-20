Депутаты предложили ограничить стоимость платного обучения в вузах
Авторы инициативы считают, что это сделает образование доступнее и поможет решить проблему нехватки инженеров, врачей и учителей
20 мая 2026, 12:30, ИА Амител
Депутаты фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает предельную стоимость коммерческого обучения в вузах. Плата не должна превышать 125% от бюджетных затрат на подготовку специалиста по той же специальности, сообщает ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 92 Федерального закона "О некоммерческих организациях".
«Если мы не учим их всех за счет бюджета, то пусть хотя бы цены за обучение будут адекватными. Поэтому мы предлагаем установить: плата за коммерческое обучение не может превышать нормативную стоимость бюджетного обучения по той же специальности более чем на 25%. Это нужно сделать во имя и социальной справедливости, и государственной целесообразности», — пояснил ТАСС Афонин.
По словам депутата, в России остро не хватает специалистов с высшим образованием — инженеров, врачей и учителей. При этом стоимость обучения в вузах стремительно растет, и многие способные молодые люди не могут себе его позволить. В результате страна теряет потенциально квалифицированные кадры.
12:43:55 20-05-2026
предложение хорошее, но не реализуемое.
ссср проекекивать не надо было.
если юы реформаторов, в свое время, по столбам развесили, то может бы вообще бесплатным было, без всяких егэ, огэ, ага и ого
13:03:41 20-05-2026
Коммунистов не как не отпускает! в прямом смысле, им бы только указывать, что кому делать, брать и делить, ВАШ поезд Вы пропустили....ВСЁ капитализм со звериным лицом, скоро высшее образование будет доступно для избранных - это и есть суть реформ, создать ореол "белых" людей и челяди......
13:10:53 20-05-2026
дык вузы живут за счет этого, или государи готовы спонсировать вузы?
А лучше бы порядки навели с образованием, вот пример, школа 50. после 9го класса профильное литература или биология....по сути грубо говоря, на выходе педагог либо медик. И как быть,а уж про инженеров молчу.... а еще например оператор наладчик станка с ЧПУ только после 11х классов, после 9го класса не нахожу обучений. А ребенок хочет работать на станках. т.е. по логике образовательной системы, ребенок должен отучиться на биолога а потом за станок встать? Бред же.