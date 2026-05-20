Депутаты предложили ограничить стоимость платного обучения в вузах

Авторы инициативы считают, что это сделает образование доступнее и поможет решить проблему нехватки инженеров, врачей и учителей

20 мая 2026, 12:30, ИА Амител

Студенты университета / Фото: amic.ru

Депутаты фракции КПРФ во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным внесут на рассмотрение Госдумы законопроект, который устанавливает предельную стоимость коммерческого обучения в вузах. Плата не должна превышать 125% от бюджетных затрат на подготовку специалиста по той же специальности, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 92 Федерального закона "О некоммерческих организациях".

«Если мы не учим их всех за счет бюджета, то пусть хотя бы цены за обучение будут адекватными. Поэтому мы предлагаем установить: плата за коммерческое обучение не может превышать нормативную стоимость бюджетного обучения по той же специальности более чем на 25%. Это нужно сделать во имя и социальной справедливости, и государственной целесообразности», — пояснил ТАСС Афонин.

По словам депутата, в России остро не хватает специалистов с высшим образованием — инженеров, врачей и учителей. При этом стоимость обучения в вузах стремительно растет, и многие способные молодые люди не могут себе его позволить. В результате страна теряет потенциально квалифицированные кадры.