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Десятки жителей Барнаула на выходных попали в травмпункты из-за сильного гололеда

Всему виной "ледяные" осадки, которые выпали в городе 12 октября

14 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Гололед в Барнауле / Фото: amic.ru
Гололед в Барнауле / Фото: amic.ru

Из-за гололеда в барнаульские травмпункты попали несколько десятков горожан, жители столицы Алтайского края получили ушибы, переломы и растяжения. Об этом amic.ru сообщили в Минздраве Алтайского края.

Так, в БСМП № 2 за 12-13 октября обратилось 78 человек, из них 19 поскользнулись на льду и получили переломы, ушибы и растяжения. Пятеро попали в стационар.

В травмпункт консультативно-диагностической поликлиники № 14 12 октября поступило 17  пациентов, 15 были с ушибами и растяжениями. А 13 октября из 29 попавших в больницу 23 пострадали на гололеде.

В поликлинику № 9 за 12 и 13 октября обратилось 58 человек. В детском травмпункте жертв наледи не оказалось.

В БСМП № 1 данные журналистам так и не предоставили.

Напомним, что в ночь на 12 октября в Барнауле выпали "ледяные" осадки, дороги покрылись льдом и снегом. Из-за обледенения контактной сети не вышел на линию электротранспорт, а пригородные поселки частично остались без света. Дорожная обстановка также была сложной, однако большого числа ДТП удалось избежать.

Здоровье медицина Больницы

Комментарии 5

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Гость

21:28:04 14-10-2024

народ, подавайте все в суд на муниципалитеты и ТСЖ и УК!!

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Musik

22:48:54 14-10-2024

Гость (21:28:04 14-10-2024) народ, подавайте все в суд на муниципалитеты и ТСЖ и УК!! ... Ты туда не ходи - снег башка попадет совсем дохлый будешь. И клятвы не помогут.

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Гость

00:00:00 15-10-2024

Каждый год- одно и тоже- зима "внезапно" нагрянула( это в сибирском регионе-то!!!) Мерия рапортует об "успешной" борьбе со стихией. А народ в травмпунктах гипс накладывает"😳

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Гость

10:15:45 15-10-2024

Не верьте-врут. Томенко сказал, что на дорогах все гуд!

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Гость

11:58:48 15-10-2024

Все в суд. Мы платим бешеные деньги за коммуналку а по дворам невозможно пройти

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