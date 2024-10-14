Десятки жителей Барнаула на выходных попали в травмпункты из-за сильного гололеда

Всему виной "ледяные" осадки, которые выпали в городе 12 октября

14 октября 2024, 17:45, ИА Амител

Гололед в Барнауле / Фото: amic.ru

Из-за гололеда в барнаульские травмпункты попали несколько десятков горожан, жители столицы Алтайского края получили ушибы, переломы и растяжения. Об этом amic.ru сообщили в Минздраве Алтайского края.

Так, в БСМП № 2 за 12-13 октября обратилось 78 человек, из них 19 поскользнулись на льду и получили переломы, ушибы и растяжения. Пятеро попали в стационар.

В травмпункт консультативно-диагностической поликлиники № 14 12 октября поступило 17 пациентов, 15 были с ушибами и растяжениями. А 13 октября из 29 попавших в больницу 23 пострадали на гололеде.

В поликлинику № 9 за 12 и 13 октября обратилось 58 человек. В детском травмпункте жертв наледи не оказалось.

В БСМП № 1 данные журналистам так и не предоставили.

Напомним, что в ночь на 12 октября в Барнауле выпали "ледяные" осадки, дороги покрылись льдом и снегом. Из-за обледенения контактной сети не вышел на линию электротранспорт, а пригородные поселки частично остались без света. Дорожная обстановка также была сложной, однако большого числа ДТП удалось избежать.