Десятки жителей Барнаула на выходных попали в травмпункты из-за сильного гололеда
Всему виной "ледяные" осадки, которые выпали в городе 12 октября
14 октября 2024, 17:45, ИА Амител
Из-за гололеда в барнаульские травмпункты попали несколько десятков горожан, жители столицы Алтайского края получили ушибы, переломы и растяжения. Об этом amic.ru сообщили в Минздраве Алтайского края.
Так, в БСМП № 2 за 12-13 октября обратилось 78 человек, из них 19 поскользнулись на льду и получили переломы, ушибы и растяжения. Пятеро попали в стационар.
В травмпункт консультативно-диагностической поликлиники № 14 12 октября поступило 17 пациентов, 15 были с ушибами и растяжениями. А 13 октября из 29 попавших в больницу 23 пострадали на гололеде.
В поликлинику № 9 за 12 и 13 октября обратилось 58 человек. В детском травмпункте жертв наледи не оказалось.
В БСМП № 1 данные журналистам так и не предоставили.
Напомним, что в ночь на 12 октября в Барнауле выпали "ледяные" осадки, дороги покрылись льдом и снегом. Из-за обледенения контактной сети не вышел на линию электротранспорт, а пригородные поселки частично остались без света. Дорожная обстановка также была сложной, однако большого числа ДТП удалось избежать.
21:28:04 14-10-2024
народ, подавайте все в суд на муниципалитеты и ТСЖ и УК!!
22:48:54 14-10-2024
Гость (21:28:04 14-10-2024) народ, подавайте все в суд на муниципалитеты и ТСЖ и УК!! ... Ты туда не ходи - снег башка попадет совсем дохлый будешь. И клятвы не помогут.
00:00:00 15-10-2024
Каждый год- одно и тоже- зима "внезапно" нагрянула( это в сибирском регионе-то!!!) Мерия рапортует об "успешной" борьбе со стихией. А народ в травмпунктах гипс накладывает"😳
10:15:45 15-10-2024
Не верьте-врут. Томенко сказал, что на дорогах все гуд!
11:58:48 15-10-2024
Все в суд. Мы платим бешеные деньги за коммуналку а по дворам невозможно пройти