Детский омбудсмен на Алтае встретилась с детьми матери, которая заживо сожгла дочь

Ребёнок, ставший свидетелем происшествия, получает психологическую помощь

22 февраля 2023, 10:36, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева изучила действия органов опеки и соцслужб Советского района, а также встретилась с детьми матери, которая на глазах у восьмилетнего сына заживо сожгла полуторагодовалую дочь. Об этом сообщили в администрации региона.

"Детям из этой семьи требуется забота и лечение. Ребёнок, который стал вынужденным свидетелем преступления, уже получает помощь психологов в социальном центре. Ребёнку нужно обеспечить устройство в семью, эта работа начата органами опеки и попечительства", – рассказала омбудсмен.

Ещё одного ребёнка передали на воспитание отцу, в его случае специальных мер реагирования пока не требуется, отметили в краевом правительстве.

Сейчас детям оказывают социальную поддержку, она будет сохранена. Семья, где они проживали, и до трагедии находилась в социально опасном положении.

"В июне 2022 года подано исковое заявление об ограничении матери в родительских правах. В январе 2023 года было вынесено решение суда об ограничении, которое не вступило в законную силу. Мер к немедленной передаче детей органам опеки и попечительства до вступления решения суда в силу не вынесено. В причинах случившейся трагедии разбираются следственные органы", – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля в селе Урожайном. Возле складских помещений женщина на глазах у восьмилетнего сына облила девочку горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из ребёнка духов. Сельчанке предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Также следователи завели дело о халатности органов системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщала, что у женщины есть ещё двое детей – их тогда же поместили в государственные организации. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить об обстоятельствах преступления.