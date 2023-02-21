Появились фото с места сожжения полуторагодовалой девочки в Алтайском крае

В убийстве ребёнка обвиняют её мать

21 февраля 2023, 14:40, ИА Амител



















Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные органы Алтайского края опубликовали фотографии с места убийства полуторагодовалой девочки в селе Урожайном Советского района. На кадрах видно, как 40-летняя мать, обвиняемая в сожжении ребёнка, даёт показания. Также можно заметить, что для убийства злоумышленница использовала керосин.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля. Возле складских помещений женщина на глазах у восьмилетнего сына облила девочку горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из ребёнка духов. Сельчанке предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Также следователи завели дело о халатности органов системы профилактики: семья состояла на учёте как неблагополучная.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщала, что у женщины осталось двое детей – их поместили в государственные организации. Ситуацию на контроль взял губернатор Виктор Томенко, и омбудсмен по его поручению сегодня, 21 февраля, должна встретиться с детьми. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить об обстоятельствах преступления.