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Появились фото с места сожжения полуторагодовалой девочки в Алтайском крае

В убийстве ребёнка обвиняют её мать

21 февраля 2023, 14:40, ИА Амител

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следственные органы Алтайского края опубликовали фотографии с места убийства полуторагодовалой девочки в селе Урожайном Советского района. На кадрах видно, как 40-летняя мать, обвиняемая в сожжении ребёнка, даёт показания. Также можно заметить, что для убийства злоумышленница использовала керосин.

Напомним, трагедия случилась 20 февраля. Возле складских помещений женщина на глазах у восьмилетнего сына облила девочку горючей жидкостью и подожгла. По данным СМИ, мать таким образом хотела изгнать из ребёнка духов. Сельчанке предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего с особой жестокостью, ей грозит до 20 лет тюрьмы. Также следователи завели дело о халатности органов системы профилактики: семья состояла на учёте как неблагополучная.

Уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева в день трагедии сообщала, что у женщины осталось двое детей – их поместили в государственные организации. Ситуацию на контроль взял губернатор Виктор Томенко, и омбудсмен по его поручению сегодня, 21 февраля, должна встретиться с детьми. Кроме того, глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого следственного управления доложить об обстоятельствах преступления.

Комментарии 11

  • Не думал что такое бывает(((
    21 февраля, Гость   Ответить
  • вот для таких случаев должна быть смертная казнь, без вариантов, я не хочу ее кормить
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Зачем я это прочитал?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Ну а что же мальчик 8 лет не позвал на помощь или сама девочка не кричала, люди не прибежали?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • вот для таких случаев должна быть смертная казнь, без вариантов, я не хочу ее кормить====================== смертной казнью вы умалите ее грехи на суде у Всевышнего. Убийца станет убиенной, а спрос тогда уже не тот.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • сама девочка не кричала - жила-была девочка, сама виновата... Боже мой, ей полтора года, она же не понимала, что мать делает. А сгорая, кричи не кричи. "вот для таких случаев должна быть смертная казнь" - да там скорее всего психически больной человек, недееспособный.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • верните смертную казнь для чудовищ! такие не должны жить...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Пока без разбору будут маткапиталы и пособия платить, такие случаи всегда будут, нужно лишать выплат алкоголичек, маргиналок, поставили на учёт, сразу снимать все пособия, а психопаткам и неблагополучных-изначально вообще стерилизовать. Зачем плодить имбицильное общество, которое будет жить на деньги налогоплательщиков все жизнь причём. Они же, сироты, при живых родителях алкошах ещё и квартиры получают, и опять же за счёт денег людей. Потом туда же в эти квартиры горемамашек забирают и живут все хором на пособия бухают. МОЖЕТ ХВАТИТ УЖЕ ИМ ПЛАТИТЬ????
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Да, ведь эта мать-убийца получила мат.капитал. А нормальные родители с одним ребенком - нет. И где логика?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Бедный, бедный ребёнок, что она испытывала в последние минуты жизни...в глазах темнеет, сердце сжимается от понимания этого кошмара...
    21 февраля, Гость   Ответить
  • сколько горя творится на земле... и не перечислишь особенно в наши дни!
    22 февраля, Гость   Ответить
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