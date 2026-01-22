Директора алтайского соццентра "Рубикон" будут судить за смерть восьми постояльцев

Всего в организации отравились более 20 человек

22 января 2026, 12:43, ИА Амител

Алик Гельфенбайн на суде / Фото: прокуратура Алтайского края

Заседание по скандальному делу директора социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна назначено на 27 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Дело будет рассматриваться в Калманском районном суде.

В соццентре, который располагался в селе Калистратиха, проживали пенсионеры и инвалиды. По версии следствия, руководитель не захотел тратиться на качество услуг, не оборудовал помещения как положено и не следил за их санитарным состоянием, а также за правильностью хранения продуктов.

«Действия и бездействие Гельфенбайна привели к возникновению у потерпевших инфекционного заболевания, что при отсутствии его выявления и незамедлительного лечения причинило им физическую боль и моральный вред, а также повлекло причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, и смерти восьми человек», – говорится в сообщении.

Гельфенбайну на данный момент сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий на период рассмотрения дела. Летом он находился под домашним арестом, который много раз продлевали, также его заключали в СИЗО, а потом выпустили.

Напомним, массовое отравление произошло 28 ноября 2024 года. Всего, по данным за июнь 2025 года, пострадали 24 человека. Тело одного постояльца нашли прямо в учреждении, еще семерых не сумели спасти врачи.