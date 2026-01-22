Директора алтайского соццентра "Рубикон" будут судить за смерть восьми постояльцев
Всего в организации отравились более 20 человек
22 января 2026, 12:43, ИА Амител
Заседание по скандальному делу директора социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна назначено на 27 января, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.
Фигурант обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц"). Дело будет рассматриваться в Калманском районном суде.
В соццентре, который располагался в селе Калистратиха, проживали пенсионеры и инвалиды. По версии следствия, руководитель не захотел тратиться на качество услуг, не оборудовал помещения как положено и не следил за их санитарным состоянием, а также за правильностью хранения продуктов.
«Действия и бездействие Гельфенбайна привели к возникновению у потерпевших инфекционного заболевания, что при отсутствии его выявления и незамедлительного лечения причинило им физическую боль и моральный вред, а также повлекло причинение вреда здоровью, в том числе тяжкого, и смерти восьми человек», – говорится в сообщении.
Гельфенбайну на данный момент сохранили меру пресечения в виде запрета определенных действий на период рассмотрения дела. Летом он находился под домашним арестом, который много раз продлевали, также его заключали в СИЗО, а потом выпустили.
Напомним, массовое отравление произошло 28 ноября 2024 года. Всего, по данным за июнь 2025 года, пострадали 24 человека. Тело одного постояльца нашли прямо в учреждении, еще семерых не сумели спасти врачи.
13:37:43 22-01-2026
Получит 3 года условно
20:51:28 22-01-2026
Российский суд не поднимет сверкающий меч правосудия на Гельфенбайна!
Ведь не поднял же на Кудельман (Долина), пришлось народными вилами и топорами добиваться.
2,5 года условно и путёвка в Хайфу.
07:49:47 23-01-2026
стрелочник