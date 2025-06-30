Директору алтайского соццентра "Рубикон" Гельфенбайну продлили срок домашнего ареста

На домашний арест Гельфенбайна отправили ещё 23 мая 2025 года

30 июня 2025, 14:00, Антон Дегтярев

Социальный центр "Рубикон" в Калистратихе/ Фото: пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю

Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок домашнего ареста для директора социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна до 27 августа 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Октябрьском районном суде.

Заседание состоялось 27 июня — именно в этот день истекала мера пресечения для Гельфенбайна. На домашний арест директора соццентра "Рубикон" перевели ещё 23 мая 2025 года. До этого момента Гельфенбайн находился в СИЗО, куда его отправили еще в конце ноября 2024 года (с тех пор меру пресечения неоднократно продлевали).

При этом прокуратура с переводом Гельфенбайна на домашний арест не согласилась и подала апелляцию в Алтайский краевой суд. 10 июня он оставил решение первой инстанции без изменений.

Напомним, что против Гельфенбайна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Это произошло после того, как семь постояльцев "Рубикона" в селе Калистратиха Калманского района умерли от отравления. Также 24 человека попали в больницы: трое оказались в тяжелом состоянии, десять человек – в состоянии легкой степени тяжести и столько же – в состоянии средней степени тяжести. У всех них обнаружили острый инфекционный гастроэнтероколит.

В ноябре 2024 года сотрудники Роспотребнадзора нашли в соццентре нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и закрыли его на 90 дней. Подробнее о массовом отравлении в соццентре можно прочитать здесь.