Директору алтайского соццентра "Рубикон" Гельфенбайну продлили срок домашнего ареста
На домашний арест Гельфенбайна отправили ещё 23 мая 2025 года
30 июня 2025, 14:00, Антон Дегтярев
Октябрьский районный суд Барнаула продлил срок домашнего ареста для директора социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна до 27 августа 2025 года. Об этом amic.ru сообщили в Октябрьском районном суде.
Заседание состоялось 27 июня — именно в этот день истекала мера пресечения для Гельфенбайна. На домашний арест директора соццентра "Рубикон" перевели ещё 23 мая 2025 года. До этого момента Гельфенбайн находился в СИЗО, куда его отправили еще в конце ноября 2024 года (с тех пор меру пресечения неоднократно продлевали).
При этом прокуратура с переводом Гельфенбайна на домашний арест не согласилась и подала апелляцию в Алтайский краевой суд. 10 июня он оставил решение первой инстанции без изменений.
Напомним, что против Гельфенбайна возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Это произошло после того, как семь постояльцев "Рубикона" в селе Калистратиха Калманского района умерли от отравления. Также 24 человека попали в больницы: трое оказались в тяжелом состоянии, десять человек – в состоянии легкой степени тяжести и столько же – в состоянии средней степени тяжести. У всех них обнаружили острый инфекционный гастроэнтероколит.
В ноябре 2024 года сотрудники Роспотребнадзора нашли в соццентре нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и закрыли его на 90 дней. Подробнее о массовом отравлении в соццентре можно прочитать здесь.
15:25:20 30-06-2025
Ох и наказание дома сидеть. На работу ходить не надо. На подработку, на две подработки ходить не надо. В дтп не попадёшь, хулиганы не пристанут. Кайф, а не жизнь!
21:11:54 30-06-2025
Или отпустить или посадить.. зачем откладывать наказание, лучше (справедливее) от этого не будет, только гос.денежку тратим..