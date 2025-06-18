Директора скандального алтайского соццентра "Рубикон" выпустили из СИЗО

Алика Гельфенбайна отпустили из СИЗО еще в мае, однако прокуратура намерена оспорить это решение

18 июня 2025, 14:40, Антон Дегтярев

Алик Гельфенбайн / Фото: прокуратура Алтайского края

Директора частного социального центра "Рубикон" Алика Гельфенбайна отпустили из СИЗО под домашний арест. Произошло это еще 23 мая 2025 года, однако в июне прокуратура подала апелляцию на это решение в Алтайский краевой суд, скоро ее рассмотрят. Эту информацию amic.ru сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

В картотеке дел Октябрьского районного суда сказано, что еще в мае 2025 года прокуратура подала ходатайство о продлении меры пресечения Гельфенбайну. Однако его суд не удовлетворил и 23 мая отпустил подсудимого под домашний арест до 27 июня, сообщили amic.ru в объединенной пресс-службе судов региона. Прокуратуру решение не устроило, 26 мая надзорное ведомство подало апелляцию, 9 июня ее направили в Алтайский краевой суд. Там вопрос еще не рассмотрели, добавили в краевой пресс-службе судов.

"Домашний арест Гельфенбайну избран до 27 июня, но постановление в законную силу еще не вступило. До конца июня Алтайский краевой суд должен рассмотреть жалобу прокуратуры", – сказали там.

Отметим, что Алика Гельфенбайна отправили в СИЗО еще в конце ноября 2024 года. Срок заключения под стражей несколько раз продлевали, при этом защита Гельфенбайна пыталась оспорить данную меру пресечения. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Арестовали мужчину после того, как семь постояльцев социального центра "Рубикон", который находится в селе Калистратиха Калманского района, умерли от отравления. Также 24 человека попали в больницы: трое были в тяжелом состоянии, десять – в состоянии легкой степени тяжести и столько же – в состоянии средней степени тяжести. У всех пострадавших обнаружили острый инфекционный гастроэнтероколит.

29 ноября сотрудники Роспотребнадзора обнаружили в социальном центре многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм и закрыли его на 90 дней.

Подробнее о массовом отравлении в социальном центре можно прочитать здесь.