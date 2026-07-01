НОВОСТИОбщество

Для жителей Барнаула проведут бесплатный профилактический чек‑ап здоровья

Обследование 18 июля направлено на выявление рисков хронических неинфекционных заболеваний

01 июля 2026, 13:30, ИА Амител

Проверка зрения / Фото: Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики
Проверка зрения / Фото: Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Центр общественного здоровья в Барнауле пригласил горожан и гостей краевой столицы пройти бесплатное профилактическое обследование — акция состоится 18 июля с 08:00 до 15:00, с перерывом на обед — с 12:00 до 13:00.

Мероприятие организовано по просьбам жителей и направлено на выявление и корректировку факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Обследование пройдет в КГБУЗ "Краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики" по ул. Ползунова, 23.

В рамках чек‑апа можно будет проверить работу сердца, измерить внутриглазное и артериальное давление, оценить мышечную силу рук, зафиксировать антропометрические показатели и рассчитать индекс массы тела, сдать анализы на уровень глюкозы и холестерина в крови, а также получить консультацию врача.

Хронические неинфекционные заболевания — в том числе сердечно‑сосудистые (инфаркт, инсульт), онкологические, хронические респираторные (хроническая обструктивная болезнь легких, астма) и диабет — остаются главной причиной инвалидности и преждевременной смертности как в России в целом, так и в Алтайском крае. Профилактическое обследование помогает вовремя заметить риски и принять меры.

Для участия необходима предварительная запись — ее можно оформить по телефону регистратуры: 63‑18‑43. При посещении нужно иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru

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Комментарии 2

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Гость

15:24:03 01-07-2026

профилактический чек‑ап здоровья для зумеров будут проводить? Русских слов нет или как пенсионеры это поймут? Представляю. Бабушки седят на лавке возле подъезда и обсуждают чек-ап.

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@

16:12:05 01-07-2026

Гость (15:24:03 01-07-2026) профилактический чек‑ап здоровья для зумеров будут проводить...
Скоро с нынешним трудоспособным поколением мы совсем содержание новостей понимать перестанем...
И законы о противодействии американизмам пишутся впустую - ответственности по ним не наступает.. ((

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