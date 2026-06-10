Врачи предложили расширить диспансеризацию, чтобы не пропустить "тихие" болезни

Биохимия крови, липидный профиль и гормоны щитовидной железы помогут выявить риски диабета, атеросклероза и других заболеваний на ранней стадии

10 июня 2026, 10:57, ИА Амител

Анализ крови в лаборатории / Фото: amic.ru

Врачи советуют расширить программу диспансеризации, добавив несколько важных анализов для выявления "тихих" болезней — тех, что долго могут не давать симптомов. Об этом РИА Новости рассказала Юлия Смирнова, врач по медицинской профилактике и руководитель регионального центра компетенций Мурманской области.

По словам специалиста, распространенное мнение "если ничего не болит — значит, здоров" может быть опасным. Даже при отсутствии жалоб важно ежегодно проходить обследования, чтобы вовремя заметить риски и не пропустить заболевания на ранней стадии.

Сейчас первый этап диспансеризации включает общий анализ крови (помогает выявить анемию и воспаления), анализ на глюкозу (позволяет оценить риск диабета), проверку уровня холестерина (помогает определить риск атеросклероза и инфаркта), анализ кала на скрытую кровь (необходим для исключения рака кишечника), флюорографию (выявляет туберкулез и рак легких), маммографию — для женщин, а также тест на простат‑специфический антиген — для мужчин.

«Терапевты рекомендуют дополнить этот список несколькими исследованиями — так ежегодный чек‑ап станет еще надежнее. В число дополнительных анализов входят биохимия крови — дает представление о работе печени и почек, помогает оценить риск диабета, липидный профиль — ключевой показатель риска инфаркта и инсульта, гормоны щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, Ат‑ТПО) — их уровень важно проверять ежегодно, а также общий анализ мочи — показывает состояние почек», — указано в публикации.

Юлия Смирнова подчеркнула, что результаты любых анализов должен интерпретировать только врач. Попытки самостоятельно расшифровать данные с помощью интернет‑ресурсов могут привести к ошибочным выводам и навредить здоровью.