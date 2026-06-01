Даже регулярные тренировки два-три раза в неделю не компенсируют вред многочасового сидения

01 июня 2026, 14:48, ИА Амител

Болезнь / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В последние годы молодые люди в России все чаще сталкиваются с такими заболеваниями, как диабет второго типа, жировая болезнь печени, гипертония и ожирение, из-за малоподвижного образа жизни, который включает в себя работу в офисе, доставку еды, длительное использование гаджетов и недостаток физической активности. Самвел Багдасарян, кандидат медицинских наук и основатель медицинского центра "КДС Клиник", рассказал Life.ru, что такой образ жизни приводит к нарушению обмена веществ и ухудшению общего состояния организма.

«Основная проблема заключается в сочетании низкой физической активности и потребления ультраобработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли, насыщенных жиров и различных добавок. Недостаток физической активности снижает чувствительность организма к инсулину, ухудшает эластичность сосудов и приводит к накоплению висцерального жира», — считает он.

Эти факторы вызывают хроническое воспаление, которое способствует преждевременному старению и развитию серьезных заболеваний. Как следствие, малоподвижность и неправильное питание могут привести к ожирению, гипертонии, диабету второго типа, атеросклерозу, сердечно-сосудистым заболеваниям и жировой болезни печени. Также возможны хронические боли в спине и шее, синдром апноэ, тревожность, нарушения сна и эмоциональное выгорание, пояснил врач.

«Ранее такие проблемы чаще встречались у людей старше 45–50 лет. Однако сегодня метаболические нарушения диагностируются уже у людей в возрасте 25–35 лет. Многие молодые люди привыкают к малоподвижному образу жизни еще в подростковом возрасте, проводя много времени за гаджетами, работая в офисе, испытывая стресс и недосып, а также имея круглосуточный доступ к калорийной пище. Организм пытается компенсировать нагрузку, но со временем ресурсы истощаются, и появляются первые тревожные симптомы», — отметил эксперт.

Багдасарян указывает, что постоянная усталость, сонливость после приема пищи, скачки давления, одышка при небольших нагрузках, храп, снижение концентрации, эпизоды тахикардии и увеличение объема талии могут быть признаками метаболических нарушений. Однако большинство людей считают эти симптомы обычным переутомлением и не обращаются за медицинской помощью.

Регулярные занятия спортом могут помочь снизить риски для здоровья, однако даже тренировки два-три раза в неделю не всегда могут компенсировать вред от длительного сидения. Если человек проводит много времени за рабочим столом, его организму не хватает активности для нормального функционирования сосудов, обмена веществ и нервной системы.

«Малоподвижный образ жизни негативно сказывается на общем самочувствии. Обмен веществ замедляется, мозг получает меньше кислорода, ухудшаются когнитивные функции, снижается стрессоустойчивость и страдает качество сна. Это создает замкнутый круг: человек испытывает трудности с активностью из-за недостатка активности», — подчеркнул специалист.

Багдасарян советует делать короткие разминки каждый час, больше ходить пешком, проходить более пяти тысяч шагов в день, заниматься спортом два-три раза в неделю, полноценно спать, употреблять достаточное количество белка и клетчатки, а также сократить потребление ультраобработанной пищи.

В условиях хронической усталости и стресса люди стали уделять больше внимания своему здоровью. За последние годы вырос интерес к профилактической диагностике и чек-ап программам, особенно среди офисных работников в возрасте 30–45 лет, которые хотят узнать о состоянии своего организма и выявить возможные нарушения до появления серьезных симптомов.

Врач отмечает, что у многих пациентов метаболические проблемы обнаруживаются до появления внешних проявлений, что часто становится стимулом для изменения образа жизни.