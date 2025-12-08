До -14. О погоде в Барнауле 8 декабря

На дорогах ожидается гололедица

08 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае 8 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -12 до -14 градусов. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.