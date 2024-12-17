До -15 похолодает в Алтайском крае днем 17 декабря

Дороги местами покроет сильная гололедица

17 декабря 2024, 06:00, ИА Амител

Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

До -15 градусов опустится температура воздуха в Алтайском крае днем 17 декабря. Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.

По краю столбики термометров покажут -10...-15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Дороги местами покроет сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле же температура составит -11...-13 градусов. Также преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 2-7 м/с.