До -15 похолодает в Алтайском крае днем 17 декабря
Дороги местами покроет сильная гололедица
17 декабря 2024, 06:00, ИА Амител
Следы на снегу / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
До -15 градусов опустится температура воздуха в Алтайском крае днем 17 декабря. Об этом рассказали синоптики краевого Гидрометцентра.
По краю столбики термометров покажут -10...-15 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. Дороги местами покроет сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
В Барнауле же температура составит -11...-13 градусов. Также преимущественно без осадков. На дорогах местами сильная гололедица.
Ветер юго-западный, 2-7 м/с.
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