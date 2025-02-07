Утром возможен туман

07 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До -16 градусов похолодает в Алтайском крае днем 7 февраля. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -11...-16 градусов, местами – от -5 до -10. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами обещают изморозь, возможен и туман. На дорогах местами гололедица.

Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -11...-13 градусов. Обойдется также преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также северо-восточный, 2-7 м/с.