Загрязняющие вещества два дня будут копиться в воздухе над Барнаулом и Бийском

Вредные примеси не будут рассеиваться над городами с 5 по 7 февраля

05 февраля 2025, 15:15, ИА Амител

Смог в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – двое суток в воздухе будут накапливаться вредные примеси. Об этом сообщает Гидрометцентр Алтайского края.

Согласно данным синоптиков, 5 февраля в 18:00 воздух над Барнаулом начнет загрязняться сильнее.

"На территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", – заявили в алтайском Гидрометцентре.

Такая обстановка сохранится до 18:00 часов 7 февраля.

Аналогичное предупреждение на тот же временной промежуток метеорологи объявили для Бийска.