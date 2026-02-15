До -18. О погоде в Барнауле 15 февраля

Осадков не ожидается

15 февраля 2026, 06:00, ИА Амител

Погода в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Синоптики регионального Гидрометцентра подготовили прогноз погоды для Барнаула и Алтайского края на последнее воскресенье перед Масленицей.

Так, 15 февраля в Алтайском крае днем температура воздуха не опустится ниже -12°C, однако ночью столбики термометров достигнут отметки -18°C. При этом из‑за погодных условий температура будет ощущаться как -25°C.

Метеорологи также прогнозируют южный ветер со скоростью 3–8 м/с, местами утром — изморозь и туман, переменную облачность в течение дня, но в этот день будет преимущественно без осадков.

В Барнауле в воскресенье ожидается более теплая погода по сравнению с краем. Днем температура составит до -10°C, ночью — до -18°C. Также прогнозируются небольшой южный ветер, частичная облачность и отсутствие осадков.

