Зимняя весна с дождями. Какая погода будет на Алтае в феврале и начале марта
05 февраля 2026, 12:28, ИА Амител
В Алтайском крае ожидается весьма теплая погода в феврале. Как правило, последний месяц зимы ассоциируется с крепкими морозами, но в этом году он больше будет похож на раннюю весну. Столбики термометров днем будут показывать в среднем около -10 градусов, а иногда и вовсе температуры будут плюсовые. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".
"Яндекс.Погода"
Серьезное потепление ожидает жителей края в пятницу и субботу, 6 и 7 февраля: ноль градусов с мокрым снегом и небольшим дождем. После этого один день небольшого холода (-10 градусов). А следующая неделя начнется с маленького и приятного плюса: 10 и 11 февраля будет +1...+2 градуса и небольшие дожди с мокрым снегом.
Еще придут холода в пятницу и субботу, 13 и 14 февраля: столбики термометров покажут -11...-13 градусов. После этого опять будет потепление до +2 градусов.
Вторая половина февраля прогнозируется хоть и минусовой, но совсем не холодной. В среднем ожидается -8 градусов.
Март начнется с легкого минуса: столбики термометров будут показывать около -5 градусов.
Gismeteo
Данный прогноз почти идентичен предыдущему, есть лишь небольшие расхождения в температуре.
В крае ожидается теплое завершение зимы. И начало весны тоже будет весьма теплым, так что надеемся, что в этом году она по-настоящему будет ранней.
Спасибо за прогноз, очень люблю зимние дожди да ещë с ветром!!! 🤗😋