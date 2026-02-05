Начало весны ожидается весьма теплым, так что надеемся, что в этом году она по-настоящему будет ранней

05 февраля 2026

В Алтайском крае ожидается весьма теплая погода в феврале. Как правило, последний месяц зимы ассоциируется с крепкими морозами, но в этом году он больше будет похож на раннюю весну. Столбики термометров днем будут показывать в среднем около -10 градусов, а иногда и вовсе температуры будут плюсовые. Об этом говорят данные популярных сервисов Gismeteo и "Яндекс.Погода".

"Яндекс.Погода"

Серьезное потепление ожидает жителей края в пятницу и субботу, 6 и 7 февраля: ноль градусов с мокрым снегом и небольшим дождем. После этого один день небольшого холода (-10 градусов). А следующая неделя начнется с маленького и приятного плюса: 10 и 11 февраля будет +1...+2 градуса и небольшие дожди с мокрым снегом.

Еще придут холода в пятницу и субботу, 13 и 14 февраля: столбики термометров покажут -11...-13 градусов. После этого опять будет потепление до +2 градусов.

Вторая половина февраля прогнозируется хоть и минусовой, но совсем не холодной. В среднем ожидается -8 градусов.

Март начнется с легкого минуса: столбики термометров будут показывать около -5 градусов.

Gismeteo

Данный прогноз почти идентичен предыдущему, есть лишь небольшие расхождения в температуре.

В крае ожидается теплое завершение зимы. И начало весны тоже будет весьма теплым, так что надеемся, что в этом году она по-настоящему будет ранней.