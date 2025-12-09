До -19. О погоде в Барнауле 9 декабря

В утренние часы возможна изморозь

09 декабря 2025, 06:00, ИА Амител

Мороз / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

От -17 до -22 градусов ожидается в Алтайском крае 9 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег. В утренние часы местами возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -17 до -19 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с.