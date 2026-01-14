До -24. О погоде в Барнауле 14 января

Преимущественно без осадков

14 января 2026, 05:59, ИА Амител

Зима и деревья в снегу в Барнауле / Фото: amic.ru

От -22 до -27 градусов ожидается в Алтайском крае 14 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, местами по востоку небольшой снег. Ветер северо-западный, 2–7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -22 до -24 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 2–7 м/с.