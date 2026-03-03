В Барнауле обсудили работу учреждений культуры по программе "Пушкинская карта"

03 марта 2026, 11:30, ИА Амител

Обсуждение программы / Фото: barnaul.org

В администрации Барнаула обсудили работу учреждений культуры по программе "Пушкинская карта" и способы расширения ее охвата среди молодежи. Совещание было посвящено взаимодействию системы образования и сферы культуры, а также практическим мерам, которые позволят активнее вовлекать подростков и студентов в культурную жизнь города.

По словам председателя комитета по делам молодежи администрации города Барнаула Александра Штебнера, сегодня программа "Пушкинская карта" дает молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет возможность ежегодно потратить до 5000 рублей на посещение спектаклей, выставок, концертов, фестивалей, мастер-классов и просветительских мероприятий. Из этой суммы до 2000 рублей можно направить на кинопоказы.

«Одна из главных задач "Пушкинской карты" — привлекать как можно большее число представителей молодого поколения к данной программе, — прокомментировал Александр Леонидович. — Поэтому важно продумать, как привлечь ребят в учреждения культуры, подключенные к "Пушкинской карте", и максимально использовать этот ресурс?»

В ходе совещания перед участниками выступил сотрудник ВТБ — финансового учреждения, которое с 1 января 2026 года является оператором программы "Пушкинская карта". Он напомнил, что обладатели карты, не успевшие перевыпустить ее в начале года, могут сделать это в любое время через мобильное приложение "Госуслуги. Культура", а клиенты ВТБ — в приложении "ВТБ Онлайн".

«Оформление карты занимает несколько секунд, в случае если у ребенка на "Госуслугах" уже имеется подтвержденная запись, — отметил эксперт. — При этом карта может быть двух форматов: как цифровая, так и пластиковая. Первая хранится в мобильном приложении "Госуслуги. Культура", вторая оформляется в отделение ВТБ при предъявлении паспорта и СНИЛСа. Каждая из них имеет одинаковый функционал».

По итогам обсуждения участники заседания предложили усилить информирование школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования о возможностях программы, а также активнее привлекать учреждения культуры к разработке специальных предложений для аудитории от 14 до 22 лет.

О практическом опыте работы с "Пушкинской картой" рассказал директор Дворца культуры города Барнаула Роман Ильин. По его словам, учреждение целенаправленно формирует репертуар, ориентированный на молодежь.

«Мы постоянно сотрудничаем с режиссерами, которые осуществляют постановки, рассчитанные на молодежь, — отметил директор. — То есть мы решили сами создавать контент для обладателей "Пушкинской карты". При этом мы стараемся создавать спектакли и концертные программы на актуальные темы. В этом случае мы получаем возможность принимать организованные группы учащихся и студентов по "Пушкинской карте". Но для этого нужно сделать так, чтобы в учреждениях образования велась работа по информационной поддержке программы. В этом случае обладатели карты учатся не только ею пользоваться, но и самостоятельно разбираться в предложениях, поступающих от учреждений культуры».

Одним из первых коллективов краевой столицы, подключившихся к программе, стал Барнаульский духовой оркестр. Его художественный руководитель Александр Онищенко отметил, что по "Пушкинской карте" коллектив проводит не только концерты на стационарных площадках, но и выездные выступления в образовательных учреждениях, зарегистрированных на платформе "PRO.Культура.РФ".

О результатах участия в программе рассказала и директор Барнаульского академического хора имени А.Б. Тарнецкого Лариса Васильева.

«Наш коллектив вот уже на протяжении трех лет работает по программе "Пушкинская карта", — рассказала директор. — Благодаря этой программе в нашей афише появились музыкально-литературные программы по художественным произведениям из школьной программы. Интерес учреждений образования вызывают и тематические программы, посвященные Дню Победы или главной теме того или иного года».

В прошлом году в Алтайском крае по программе "Пушкинская карта" было проведено более 8,5 тысячи мероприятий. Молодежь приобрела свыше 220 тысяч билетов, а общий объем средств, направленных на посещение культурных событий, превысил 95 млн рублей.