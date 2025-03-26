До -5. О погоде в Алтайском крае 26 марта

Обойдется без существенных осадков

26 марта 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

До -5 градусов похолодает в Алтайском крае днем 26 марта. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Так, температура в регионе составит 0...-5 градусов. Обойдется преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможна изморозь. Дороги местами покроет гололедица. Ветер западный, 3–8 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут 0...-2 градуса. Также преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами гололедица. Скорость ветра в краевой столице ожидается такая же, как и во всем регионе: 3–8 м/с.