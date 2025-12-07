До -9. О погоде в Барнауле 7 декабря

Возможно усиление ветра и гололед

07 декабря 2025, 06:20, ИА Амител

На Алтай вернулась нормальная зима / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

От -2 до -7 градусов, местами до -12 ожидается в Алтайском крае 7 декабря. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В отдельных районах небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле от -7 до -9 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.